Google développerait un nouveau moteur de recherche basé sur l'IA

Face à la concurrence inattendue d'OpenAI et de Microsoft (qui s'est en partie associé au premier cité), Google aurait déclenché le développement d'un "tout nouveau" moteur de recherche alimenté par l'IA. Selon nos amis du New York Times, l'entreprise en est aux premières étapes de la création d'un service de recherche qui tentera d'anticiper ce que vous attendez de lui dans l'espoir d'offrir "une expérience beaucoup plus personnalisée". Le projet n'a pas de calendrier précis, mais d'ici là, l'entreprise a prévu d'intégrer une série de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificillee pour son moteur de recherche existant sous le nom de code "Magi".

Google prépare sa révolution

Parmi les fonctionnalités développées par Google figure un chatbot capable de répondre à des questions de génie logiciel et de générer des extraits de code, l'un des talents de ChatGPT. L'entreprise a également expérimenté une fonction qui permettrait aux internautes de rechercher de la musique par le biais d'une conversation avec un chatbot. Selon le NY Times, l'entreprise a affecté plus de 160 employés à ce projet.

Parmi les autres nouveautés, certainement tirées de Bard, figure une fonction Chrome baptisée "Searchalong". Elle permettrait à un chatbot d'analyser la page web que vous êtes en train de lire afin de vous proposer des informations contextuelles. Par exemple, si vous recherchez un logement sur Airbnb, vous pourriez demander au chatbot de vous indiquer ce qu'il y a à voir et à faire à proximité de votre lieu d'hébergement. Autres options intéressantes, "GIFI" et "Tivoli Tutor" qui permettraient aux utilisateurs de demander à Google Image Search de générer des images et de converser avec un chatbot pour apprendre une nouvelle langue. Il convient de noter que bon nombre de ces fonctionnalités ont déjà fait l'objet de démonstrations par Google ou existent sur d'autres plateformes telles que Duolingo.



Google aurait l'intention d'annoncer "Magi" le mois prochain, avant d'introduire de nouvelles fonctionnalités à l'automne. Ce calendrier suggère que le projet fera son apparition lors de la conférence I/O 2023. L'entreprise prévoit d'offrir les fonctionnalités de son nouveau moteur à un million de personnes aux États-Unis avant d'étendre la disponibilité à 30 millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année.



Un porte-parole de Google a réagit à l'article :

Nous apportons l'IA à Google Search depuis des années pour non seulement améliorer considérablement la qualité de nos résultats, mais aussi introduire de toutes nouvelles façons de chercher, comme Lens et la recherche multiple. Nous l'avons fait de manière responsable et utile, en maintenant le niveau élevé que nous nous sommes fixé pour fournir des informations de qualité. Tous les brainstormings ou toutes les idées de produits ne débouchent pas sur un lancement, mais comme nous l'avons déjà dit, nous sommes impatients d'apporter de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA à Search, et nous partagerons bientôt plus de détails.

Tout cela démontre le vent de panique qui souffle du côté de Mountain View, l'entreprise ayant vu la première vraie menace sur le marché de la recherche sur Internet depuis près de vingt ans. Microsoft s'est relancé en intégrant ChatGPT à Bing, Samsung a signé un accord avec ce dernier pour en faire le moteur par défaut, et il se murmure qu'Apple travaille sur son propre moteur de recherche. En attendant, Google verse quelques milliards à Apple pour rester