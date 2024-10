Google abandonne Samsung pour la fabrication de ses puces de Pixel

Google fait volte-face et choisit TSMC au détriment de Samsung pour fabriquer ses futures puces Tensor. Cette décision stratégique, qui rappelle l'approche d'Apple, promet de redéfinir la performance des smartphones Pixel. Alors que le Tensor G5 se profile pour les Pixel 10, ce changement de fournisseur pourrait bien bouleverser l'équilibre du marché du smartphone.

Le Tensor G5 : un tournant pour Google

Le prochain processeur de Google, le Tensor G5 destiné aux Pixel 10, sera fabriqué par TSMC en utilisant son procédé de gravure en 3nm. Ce changement marque une évolution significative pour Google car il s'agira de la première puce Tensor entièrement conçue en interne par l'entreprise. L'utilisation du procédé de fabrication 3nm de TSMC, réputé pour sa fiabilité et ses performances, promet des améliorations notables en termes de performance et d'efficacité énergétique.

Cette décision de Google fait écho à la stratégie d'Apple, qui collabore depuis longtemps avec TSMC pour la fabrication de ses puces. L'approche d'Apple, combinant une conception interne des puces, un partenariat étroit avec TSMC et une intégration parfaite entre matériel et logiciel, a permis à la firme de Cupertino de maintenir une avance constante dans les performances et l'efficacité de ses appareils.

Impact sur le marché des smartphones

Le choix de Google aura effectivement des répercussions sur l'ensemble du marché. Samsung Foundry subira une pression accrue suite à la perte de ce client majeur et la position dominante de TSMC dans l'industrie s'en trouvera renforcée. Pour les consommateurs, cette évolution promet des appareils Android plus performants et efficaces, se rapprochant potentiellement des standards établis par l'iPhone.



Le Pixel 10 étant prévu en 2025 en même temps que les iPhones 17, il y a fort à parier qu'Apple aura toujours une longueur d'avance. En effet, Cupertino se réserve les meilleures chaînes de fabrication de TSMC, laissant aux concurrents la possibilité de fabriquer des puces selon des procédés d'ancienne génération.

Mountain View souhaite suivre un chemin similaire à celui d'Apple en matière de conception et de fabrication de puces valide la stratégie de longue date d'Apple. Alors que le marché des smartphones continue d'évoluer, il sera intéressant de voir comment cette nouvelle dynamique influencera l'innovation et la concurrence dans le secteur.



Source