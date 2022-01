Louis Vuitton présente une montre connectée avec son propre OS

Hier à 18:07

Montres

Julien Russo

4



Sur un marché qui est essentiellement dominé par Apple, Samsung et quelques marques chinoises, la marque de luxe Louis Vuitton a décidé de lancer une nouvelle montre connectée avec le développement de son propre système d'exploitation. Avec cette stratégie, le groupe s'assure de ne pas dépendre de Google avec WearOS et proposer une autre expérience que les montres connectées concurrentes.

Louis Vuitton présente la Tambour Horizon Light Up

Si Louis Vuitton est l'une des marques les plus populaires dans l'industrie du luxe dans le monde, l'entreprise souhaite se lancer dans de nouveaux challenges et venir concurrencer les géants du secteur des montres connectées.

Pour cela, l'entreprise a choisi de prendre un chemin complètement différent que celui qui a été pris par Apple : ne pas miser toutes ses billes sur les fonctionnalités liées à la santé.

Louis Vuitton souhaite que sa Tambour Horizon Light Up soit une montre connectée qui vise le haut de gamme, mais aussi les personnes qui souhaitent avoir le "minimum" en fonction santé.



Cette montre aura un suivi du rythme cardiaque, un gyroscope et un accéléromètre que pourront exploiter les développeurs qui souhaiteront par la suite proposer une application.

Pour ce modèle, ne vous attendez pas à un capteur capable de vous donner votre taux d'oxygène dans le sang ou encore un électrocardiogramme pour détecter un problème cardiaque.

Pour les premiers mois de disponibilité, le choix des applications sera extrêmement restreint, tout de fois Louis Vuitton a expliqué avoir développé plusieurs applications pour apporter les "basiques" d'une montre connectée.

Lors de la présentation, l'entreprise a par exemple présenté l'application "My Travel" qui est une app permettant de stocker les informations d'un voyage en avion ou en train, des cartes d'embarquement ou encore des guides touristiques de grandes villes à travers le monde.

Au niveau des dimensions, le boîtier fera une taille de 44 mm en acier avec un écran de tout de même 1,2 pouce. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Louis Vuitton a choisi de suivre la tendance des écrans sans bords, l'affichage s'étendra sur l'ensemble des côtés de l'écran.

À noter que la Tambour Horizon Light Up est décrite comme étant légèrement plus épaisse que l'Apple Watch Series 7, mais rassurez-vous, il n’y a pas de quoi perturber un utilisateur qui quitterait sa montre connectée pommée pour se rapprocher de celle de Louis Vuitton.

Au niveau de l'OS ?

Après les quelques caractéristiques et fonctionnalités, il est temps de s'intéresser au système d'exploitation. Comme mentionné en début d'article, Louis Vuitton a complètement écarté l'hypothèse d'utiliser WearOS de Google, un logiciel qui est très populaire sur les montres connectées concurrentes de l'Apple Watch.

L'entreprise a choisi de créer un logiciel agréable à l'utilisation et simple à maîtriser pour un nouvel utilisateur.

Jean Arnault a expliqué dans l'interview au Figaro :

Ici, on ne se perd pas dans les menus et les sous-menus. Cette ligne directrice sera celle de nos futurs produits.

Autre bonne nouvelle, les clients qui choisiront la Tambour Horizon Light Up auront un grand choix au niveau des cadrans. Le logo de Louis Vuitton est évidemment omniprésent, mais on retrouve une grande diversité au niveau des couleurs, des images, des objets, animaux...

On pourrait presque aller jusqu'à dire que Louis Vuitton a réussi à mieux faire qu'Apple !

Objectif longue durée

Avec la montre connectée de Louis Vuitton, n'ayez pas peur de l'obsolescence programmée. La marque de luxe a expliqué qu'elle espère que vous garderez cette montre le plus longtemps possible (jusqu'en 2030, au mieux 2035).

La réparabilité devrait être de l'ordre de 80 à 90%, l'accès aux composants est simplifié et la majorité des pièces seront réparables.

Compatibilité, prix et disponibilité

La Tambour Horizon Light Up sera compatible avec les iPhone (certification MFI) et avec les smartphones sous Android et HarmonyOS. En proposant une compatibilité avec tous les smartphones en circulation dans le monde, Louis Vuitton s'assure de belles ventes pour cette année et les années qui suivront !



En ce qui concerne le prix, c'est la douche froide. La montre connectée s'adresse aux clients qui ont un budget élevé, elle sera commercialisée à partir de 2 870€.

La disponibilité devrait avoir lieu au premier trimestre de 2022, Louis Vuitton n'a pas communiqué de date précise pour le moment.