Trop d'utilisateurs Android passent à l'iPhone, Google s'inquiète de l'avenir du marché !

L'adversité entre iOS et les Android ne date pas d'hier, les deux systèmes d'exploitation se livrent une véritable guerre depuis plus de 10 ans sur le marché des smartphones. Google arrive à conserver l'avantage vis-à-vis d'Apple grâce à la compatibilité d'Android sur tous les smartphones concurrents à l'iPhone. Toutefois, la tendance commence à s'inverser... iOS regagne des parts de marché et ça inquiète visiblement Google qui prévoit d'augmenter son agressivité pour reprendre la main face à Apple.

Google est préoccupé par la puissance d'Apple

On connaît tous une ou plusieurs personnes qui ont abandonné leur smartphone sous Android pour passer à l'iPhone, le changement est parfois compliqué, mais en général ces personnes sont toujours satisfaites de leur décision. Google a remarqué que la migration Android vers iOS est devenue extrêmement fréquente ces dernières années, il y a nettement plus d'utilisateurs qui migrent d'Android à iOS que l'inverse, c'est d'ailleurs ce qui inquiète Google qui constate que la tendance n'est plus vraiment à son avantage.



Dans un document interne qui a circulé au siège de Google (et qui a été intercepté par le média The Information), on apprend que la firme de Mountain View ne voit pas d'un bon œil la perte de vitesse de Samsung au profit de celle d'Apple.

L'entreprise sud-coréenne est un concurrent pour Google, mais elle est aussi l'une des sociétés partenaire les plus importantes pour l'utilisation d'Android, le succès des Galaxy permet au système d'exploitation de Google de maintenir une bonne part de marché face à iOS.



Face à cette progression d'Apple qui arrive à convaincre toujours plus de fidèles d'Android avec ses iPhone, Google prévoit de devenir plus agressif, notamment avec ses smartphones Pixel.

Le rapport de The Information dévoile un changement de stratégie au sein de Google, cette décision serait considérée comme étant indispensable pour l'avenir de l'entreprise :

C'est peut-être le pire cauchemar de Google. L'iPhone d'Apple vole des parts de marché aux téléphones Samsung équipés du logiciel Android de Google. Dans le même temps, les autorités antitrust américaines examinent de près l'accord de recherche conclu entre Google et Apple, ce qui laisse présager que la recherche de Google pourrait perdre sa position privilégiée dans le navigateur Safari des iPhone.



Cette double évolution, qui menace les activités de Google dans le domaine des publicités mobiles, a incité le géant de la technologie à prendre un gros risque. Il double ses investissements dans son propre matériel, y compris ses téléphones Pixel, notamment en déplaçant le personnel de développement de produits et d'ingénierie logicielle qui travaille sur des fonctionnalités pour du matériel non Google afin qu'il travaille sur des appareils de la marque Google, selon un document interne.

La note suggère que Google n'a pas l'intention de diminuer son soutien à Samsung, mais que le géant de la recherche pense que le fabricant de smartphones Android, autrefois très dominant, est devenu faible face à Apple. Aujourd'hui, la firme de Mountain View estime que la meilleure façon de défendre Android est de proposer davantage d'appareils fabriqués par Google.



Cette agressivité de Google pour vendre toujours plus de Pixel s'est constatée récemment dans l'actualité. Pour convaincre les utilisateurs d'iPhone de passer à ses smartphones, Google a lancé un programme de reprise aux États-Unis similaire à celui d'Apple Trade In.