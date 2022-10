Google reprend l'iPhone 13 jusqu'à 750 dollars pour l'achat d'un Pixel 7

Google est bien déterminé à se tailler une part importante du marché en attirant notamment les utilisateurs d'iPhone vers ses nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro en proposant des offres de reprise élevées pour les modèles iPhone 13. Google offre jusqu'à 750 dollars pour la reprise d'un iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage par exemple. De quoi avoir le nouveau Pixel gratuit.

Un programme de reprise généreux chez Google

Alors que Samsung offre souvent des écouteurs sans fil et autres accessoires avec ses nouveaux Galaxy afin de s'assurer un volume de ventes confortable, Google a ciblé les clients Apple. Le constructeur américain propose par exemple 595 dollars contre un iPhone 13 Pro Max de 128 Go, 645 dollars pour un modèle de 256 Go et 695 dollars pour un modèle de 512 Go. Tout cela pour l'achat d'un Pixel 7 ou d'un Pixel 7 Pro.

Apple et son programme "Trade In" ne propose qu'un maximum de 720 $ aux USA pour les clients qui échangent un iPhone 13 Pro Max contre un nouveau smartphone, comme l'iPhone 14 Pro Max. Google fait donc mieux et permet d'avoir un Pixel 7 sans frais ou un Pixel 7 Pro en ajoutant 150 dollars. C'est intéressant, mais malheureusement indisponible en France pour le moment.



Si vous voulez faire le chemin inverse, à savoir passer d'Android à iOS, Apple se montre nettement moins généreux. Un Pixel 6 Pro de l'an dernier est ainsi repris 240 dollars, au mieux. En même temps, les téléphones de Google coûtent moins cher que ceux d'Apple.



Qui est passé récemment d'iOS à Android ou inversement ?