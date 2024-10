Le difficile pari d’Apple avec l’iPhone SE 4

Après un iPhone SE 2022 en demi-teinte, Apple lancera un nouveau modèle en 2025 confirmant la fréquence de renouvellement de 3 ans. Cet iPhone « entrée de gamme » va devoir évoluer sur beaucoup de points pour enfin devenir attrayant aux yeux du public. Fini le design daté, l’écran tout juste correct et l’impasse sur les dernières features… mais comment faire cohabiter l’iPhone SE avec les modèles plus chers sans risquer de cannibaliser la gamme ?

Un design et des performances dignes d'un iPhone moderne

Avec l'iPhone SE 4, Apple devra réussir un tour de force : proposer un appareil résolument moderne et performant, sans pour autant cannibaliser les ventes de ses modèles plus haut de gamme. Un exercice d'équilibriste périlleux, qui nécessitera de faire des choix stratégiques judicieux.

Côté design, il est temps pour l'iPhone SE de dire adieu à son look vieillissant hérité de l'iPhone 8. L'adoption d'un châssis aux lignes plus actuelles, proche des derniers iPhone, semble incontournable. Mais Apple devra veiller à ne pas trop en faire. Beaucoup de questions se posent. Faut-il intégrer Dynamic Island ? L'écran OLED doit-il être aussi lumineux et riche en technologies que les autres iPhones ? Peut-on imaginer une coque en plastique comme sur une future Watch SE ? Si l'iPhone SE 2025 ressemble trop à un iPhone 16, il va commencer à être difficile de justifier l'achat de ce-dernier.

L'intégration de technologies comme la 5G millimétrique ou le Face ID semble en revanche inévitable pour moderniser l'appareil. Tout comme l'amélioration de l'écran et de l'appareil photo, deux points faibles de l'iPhone SE 2022. Mais là encore, pas question d'aller trop loin et de se rapprocher des caractéristiques des modèles supérieurs.

Quid d'Apple Intelligence ?

Au volet des des performances, ce sera sans doute la puce A18 qui sera choisie car Apple intègre toujours le dernier SoC en date sur l'iPhone SE. Concernant la RAM, la question est plus complexe qu'elle ne le paraît. Si le choix est fait de doter l'iPhone SE de 8 Go de mémoire vive comme les autres modèles, alors le combo A18 + 8 Go de RAM est parfait pour faire tourner Apple Intelligence. Dans ce cas, l'iPhone SE se rapprocherait encore plus des iPhones 16 et serait doté de l'IA d'Apple qui est la nouveauté majeure de l'année. Cupertino a toujours le choix de ne mettre que 6 Go de RAM pour rendre cet appareil, de fait, incompatible avec Intelligence. Apple pourrait créer une segmentation artificielle en n'intégrant pas toutes les fonctionnalités IA pour faire une différenciation avec les modèles supérieurs. La décision d'intégrer ou non Apple Intelligence est centrale dans la stratégie de Cupertino et sera très scrutée dans les mois à venir.

C'est donc sur une ligne de crête qu'Apple devra avancer pour faire de son iPhone SE 4 un succès. Proposer suffisamment de nouveautés pour séduire un public exigeant, sans pour autant dévaloriser le reste de sa gamme. Un défi stratégique de taille, qui nécessitera de tirer les leçons des erreurs du passé. Car si l'iPhone SE 2022 n'a pas convaincu, c'est avant tout en raison de son positionnement bancal, trop éloigné des attentes de l'époque.

Trouver sa place dans la gamme sans cannibaliser les ventes

Le plus grand défi d'Apple avec l'iPhone SE 4 sera de lui trouver un positionnement pertinent au sein de sa gamme. Il devra se démarquer suffisamment des modèles plus haut de gamme pour ne pas empiéter sur leurs plates-bandes, tout en offrant assez de nouveautés pour séduire les acheteurs.

Une des pistes pour y parvenir serait de miser sur la compacité. Alors que tous les iPhone récents arborent des écrans généreux de 6,1 pouces ou plus, l'iPhone SE 4 pourrait se distinguer en adoptant une diagonale plus contenue, autour de 5,5 pouces. De quoi plaire aux irréductibles des petits smartphones, nostalgiques du format de l'iPhone 6 ou des iPhones 12/13 Mini qui ont été un échec. Chez Apple, on sait que petite taille rime avec plus petit prix (hormis l'iPad Mini).

Jouer sur les détails

Nul doute que l'iPhone SE 4 n'aura qu'un seul appareil photo et pas de Wi-Fi 7 par exemple. C'est sur ce genre de détails — qui n'en sont pas pour certains — qu'Apple va faire des concessions. Mais est-ce que ce sera assez tangible pour le grand public ?

Apple pourrait aussi choisir de brider volontairement certaines fonctionnalités sur son iPhone SE, pour maintenir une hiérarchie claire avec le reste de la gamme. Le support de MagSafe est clairement remis en question, ainsi que des fonctionnalités secondaires comme la puce UWB permettant la localisation au centimètre près des AirTags. Version du Bluetooth, vitesse de charge et de transfert du port USB-C, finitions... Cupertino va se sentir obligé de faire quelques pingreries économies pour conserver ses marges.



Mais la bonne nouvelle, c'est que les clients devraient profiter du premier modem 5G de la marque, avec un composant capable de gérer le réseau, le Wi-Fi, le Bluetooth et autre.

Encore et toujours la question du prix

Car c'est bien là le cœur du problème : pour convaincre avec son iPhone SE 4, Apple devra impérativement casser les prix. Un tarif agressif sous la barre des 500€ semble incontournable pour faire de cet appareil une porte d'entrée attractive dans l'écosystème de la marque. Quitte à réduire les marges, comme Apple l'a déjà fait par le passé avec l'iPhone 11 ou Xr.

Cette stratégie tarifaire offensive pourrait permettre à l'iPhone SE 4 de conquérir de nouveaux clients, notamment chez les jeunes ou dans les pays émergents. Des acheteurs qui, une fois séduits par l'expérience Apple, pourraient à terme migrer vers des modèles plus haut de gamme et plus rentables pour la firme de Cupertino. Aussi, il ne faut pas oublier que l'iPhone SE est massivement acheté dans les entreprises pour équiper les employés et Apple devra aussi faire attention à ce public là.

Mais pour y parvenir, Apple devra réussir un numéro d'équilibriste périlleux. Proposer un iPhone SE 4 suffisamment premium pour ne pas ternir l'image de marque, tout en restant abordable pour ne pas cannibaliser le reste de la gamme. Un défi stratégique de taille, qui nécessitera une vision claire et une exécution sans faille. Rendez-vous en 2025 pour voir si Tim Cook et ses équipes ont réussi leur pari.