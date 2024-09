Le premier modem 5G d'Apple pourrait ne pas prendre en charge le mmWave

1 com

Les iPhone commercialisés aux États-Unis possèdent la 5G NR mmWave, une technologie qui permet d'atteindre des vitesses de téléchargement extrêmement rapides et de réduire la latence, en exploitant des fréquences plus élevées que celles des réseaux 5G traditionnels, ce qui améliore considérablement les performances dans les zones urbaines denses. Cette technologie qui existe aux États-Unis (mais pas encore déployée en France) pourrait ne plus être accessible avec le premier modem 5G d'Apple. Un point faible qui va réjouir la concurrence qui va obtenir un avantage sur les débits 5G !

Mauvaise nouvelle pour la première génération de modem 5G

Apple travaille depuis plusieurs années à développer son propre modem 5G, l'entreprise vise à remplacer progressivement les modems actuellement fournis par Qualcomm depuis l'apparition de la 5G sur les iPhone. Depuis 2018, la firme de Cupertino met tout en œuvre pour proposer une alternative aussi performante et fiable que celle de son fournisseur actuel. Cependant, le processus est long, en partie à cause des exigences qualité élevées d’Apple. Pour l'heure, l’entreprise a prolongé son partenariat avec Qualcomm jusqu’en 2026, ce qui lui permet de prendre son temps afin de peaufiner son propre modem.



Un rapport récent de Digitimes a révélé que la première version du modem 5G conçu par Apple pourrait ne pas prendre en charge la technologie mmWave. Cette absence risque de faire grand bruit aux États-Unis, où de nombreuses villes telles que New York, Chicago, Washington ou encore San Francisco disposent déjà de multiples antennes 5G compatibles mmWave, offrant des vitesses de connexion ultra-rapides. La 5G mmWave est particulièrement adaptée aux zones urbaines denses grâce à ses performances élevées sur de courtes distances. Cependant, dans les zones rurales, cette technologie est quasi inexistante, car elle ne présente pas d’avantage pour l’expérience des abonnés dans ces régions.

En revanche, pour la France, cette limitation du modem d’Apple ne devrait pas avoir d’impact, puisque les opérateurs français n’ont pas encore déployé la technologie mmWave sur leurs réseaux.



Du côté des prédictions qui ont été mises en ligne ces derniers mois, Ming-Chi Kuo anticipe la sortie de deux modèles d’iPhone dotés du modem 5G Apple à l’horizon 2025. Un iPhone SE est attendu pour le premier trimestre, tandis qu’un iPhone 17 ultra-mince devrait voir le jour au troisième trimestre de la même année. Ces deux appareils seront les premiers à intégrer cette nouvelle technologie, mais il reste à voir si Apple pourra améliorer le support de la mmWave dans les versions futures de son modem.