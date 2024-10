En 2024, n'attendez pas les AirTags 2, iMac Pro, iPhone SE 4 et iPhone Fold

Si 2024 sera une année importante pour Apple avec de nombreux produits dont le Vision Pro et le renouvellement de toute la gamme iPad, certains clients risquent d'être déçus par le report de plusieurs appareils. L'entreprise a beau avoir plus de 100 000 salariés, elle doit prioriser, au risque de tomber dans les travers de concurrents comme Samsung avec des produits parfois bâclés. Voici les accessoires et appareils qui sont prévus, mais pas pour une sortie en 2024.

AirTag 2

Les AirTags ont connu un immense succès, bien aidé par l'insécurité grandissante dans les pays occidentaux. Sortis en 2021, les AirTags seront bientôt renouvelés. D'après les prévisions de Ming-Chi Kuo, la production de masse du modèle de seconde génération ne commencera pas avant fin 2024, pour un lancement en 2025.



Selon l'analyste, l'AirTag 2 fera partie d'un nouvel écosystème d'informatique spatiale qu'Apple est en train de construire, la Vision Pro servant de noyau pour intégrer d'autres appareils. Parmi les nouveautés, le nouvel AirTag intégrera sans doute la puce Ultra Wideband de deuxième génération d'Apple (U2) qui a fait ses débuts dans l'iPhone 15, permettant un suivi encore plus précis à de plus grandes distances. Le design serait également plus fin et plus endurant.

iMac Pro

Du côté du Mac, Apple travaille activement sur un modèle "iMac Pro" haut de gamme doté d'un écran mini-LED de 32 pouces et d'un plus grand nombre de ports.



Depuis l'abandon de l'iMac Pro et de tous les modèles iMac Intel depuis deux ans, Apple ne propose qu'un seul ordinateur tout-en-un de bureau, l'iMac 24 pouces avec la puce M1, puis la récente M3.



Si Mark Gurman, de Bloomberg, a évoqué la possibilité d'un lancement d'un modèle plus grand, nommé iMac Pro, pour fin 2024, 2025 serait plus plausible. C'est aussi l'avis de Ming-Chi Kuo.

iPhone SE 4

Concernant l'iPhone, Apple aurait initialement planifié le lancement de l'iPhone SE de quatrième génération pour 2024, mais le calendrier est désormais calé à 2025.



L'iPhone SE 3 actuel a été lancé en mars 2022, deux ans après la deuxième génération. La quatrième version n'arriverait finalement que trois ans plus tard, mais avec un changement radical. L'iPhone SE de nouvelle génération devrait présenter un design basé sur l'iPhone 14, un écran OLED, une batterie plus grande, un bouton Action, un port USB-C, Face ID et potentiellement le premier modem 5G personnalisé d'Apple. Ce dernier point est très hypothétique.

iPhone Fold / iPad Fold

Dernier point, et non des moindres, l'iPhone Fold. On sait qu'Apple travaille sur la technologie des écrans pliables depuis au moins 2017, en déposant de nombreux brevets en ce sens, mais un iPhone pliable ne semble pas encore à l'order du jour. Pourtant, il y a eu plusieurs rumeurs et fuites en quatre ans.

Tout d'abord, Samsung fournissait des échantillons d'écran pliable à Apple pour un futur iPhone Fold dès 2019.



Ensuite, en 2021, Bloomberg a affirmé qu'Apple avait commencé à travailler sur un iPhone doté d'un écran pliable, mais sans obligation de résultat. Le développement n'avait pas dépassé le stade de l'écran, et Apple ne disposait pas de prototypes d'iPhone entièrement pliables.



Ming-Chi Kuo pensait initialement, en 2022, qu'Apple sortirait son iPhone Fold en 2024, avant de réviser sa prédiction et d'annoncer un tel modèle pour 2025. Ross Young, analyste spécialisé en affichage, a également suggéré que l'iPhone pliable pourrait être présenté au plus tôt en 2025.



Tout cela a été renversé récemment par plusieurs sources, expliquant que ce ne serait pas l'iPhone Fold mais l'iPad Fold...

Voilà, vous savez à quoi ne pas vous attendre pour cette nouvelle année qui verra notamment l'iPad Pro OLED avec la puce M3, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max plus grands, les Mac M3 Ultra ou encore l'Apple Vision Pro.