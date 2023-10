Le MacBook Pro OLED pas avant 3 ans d’après un leaker

L’une des avancées très attendues sur les MacBook Pro, c’est l’écran OLED, une technologie d’écran qui va permettre d’obtenir un meilleur contraste, des noirs plus profonds et de plus belles couleurs. Si Apple souhaite également lancer l’OLED sur les MacBook Pro dans les meilleurs délais, des contraintes techniques pourraient retarder le projet. Un leaker bien connu vient de révéler qu’il faudrait attendre 3 ans minimum pour le premier MacBook Pro OLED.

Il va falloir s’armer de patience pour le MacBook Pro avec l’écran OLED

La prochaine génération de MacBook Pro équipée d’écrans OLED ne sera pas lancée avant 2026 ou 2027, selon des informations fournies par le leaker Ross Young. Reconnu pour sa fiabilité concernant les détails sur les futurs produits Apple, Young a partagé ces prédictions dans le contexte d’une discussion avec Woo Jin Ho de Bloomberg Intelligence, lors d’un webinaire récent.



Alors que la mise en œuvre de l’OLED dans les MacBook Pro semble être sur la table pour l’avenir lointain, le processus n’est pas sans obstacles. La production de panneaux OLED nécessite l’installation de nouvelles lignes de fabrication par les partenaires d’Apple, une étape essentielle pour répondre aux exigences de production de masse et assurer la qualité et la cohérence des panneaux.

Par ailleurs, Young révèle également des informations pertinentes concernant l’adoption de l’OLED dans d’autres appareils de la marque. Les iPad Pro de nouvelle génération, prévus pour 2024, seront dotés d’écrans OLED, mais il faudra attendre jusqu’à 2026 pour voir apparaître cette technologie dans les iPad Air et iPad mini, les versions LCD restant la norme en 2025.

Une attente justifiée ?

Bien que l’attente puisse sembler interminable pour les habitués des MacBook Pro, les avantages potentiels de la transition vers la technologie OLED (tels qu’une amélioration du contraste et de la luminosité, une efficacité énergétique accrue et une autonomie de batterie potentiellement prolongée) pourraient bien valoir la peine d’attendre quelques années de plus.



