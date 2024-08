Pas de MacBook pliable avant la fin 2027 d’après Kuo

L’une des prochaines innovation majeures dans la gamme des Mac, ce sera l’intégration d’un MacBook pliable. Les rumeurs en parlent depuis plusieurs années et les ingénieurs d’Apple seraient nombreux à travailler sur le projet. Cependant, la direction d’Apple qui a des exigences de qualité et de fiabilité bien au-delà de ce qu’on peut imaginer ne serait pas satisfaite des résultats actuels, ce qui pourrait provoquer une longue attente avant qu’Apple commercialise un MacBook pliable !

Le MacBook pliable ? Pas avant la fin 2027

Les rumeurs autour d’un MacBook pliable ne sont pas nouvelles, mais il semble que les amateurs de produits pliables devront attendre plus longtemps que prévu pour voir ce produit révolutionnaire sur le marché. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le MacBook pliable pourrait ne pas être disponible avant la fin 2027, voire 2028, en raison de défis techniques complexes que les ingénieurs d’Apple rencontrent actuellement.



Apple aurait fait des progrès impressionnants dans le développement de ce nouveau type d’appareil, mais la conception d’un MacBook pliable présente des difficultés. Bien que les avancées soient prometteuses, les ingénieurs d’Apple seraient confrontés à des obstacles spécifiques liés au mécanisme de pliage de l’appareil. Le rapport de Ming-Chi Kuo n’a pas précisé si ces problèmes sont dus à la fragilité de l’écran ou à d’autres aspects techniques, mais il est clair que ces défis ralentissent le calendrier de lancement. Comme pour l'iPhone Fold ou l'iPad Fold, tous deux évoqués.

Concept d’un MacBook pliable

L’idée d’un MacBook pliable n’est pas pure spéculation. Des analystes comme Ross Young, Jeff Pu et Ming-Chi Kuo, ont tous rapporté qu’Apple travaillait activement sur ce projet. Ces informations, obtenues grâce à des sources internes, indiquent que le développement du MacBook pliable est en cours depuis plusieurs années. Les dimensions de l’écran actuellement mentionnées dans les rapports sont entre 20,2 pouces et 18,8 pouces, ce qui laisse entrevoir un appareil qui pourrait offrir une nouvelle expérience utilisateur.



Le MacBook tout-écran pliable d’Apple promet de redéfinir la manière dont nous interagissons avec nos ordinateurs portables. Lorsqu’il est plié, l’appareil pourrait intégrer un clavier virtuel de taille standard directement à l’écran, offrant ainsi une portabilité sans compromis. Une fois déplié, le MacBook pliable pourrait être utilisé comme un ordinateur classique, ce qui permettrait une utilisation diversifiée allant du simple usage quotidien à des applications professionnelles plus exigeantes. Il est également prévu que l’appareil puisse être associé à un clavier externe pour transformer l’ensemble en un véritable poste de travail à grand écran.



En termes de production, LG Display, l’un des fournisseurs potentiels d’Apple, aurait prévu de lancer la production en série des écrans destinés à ce MacBook pliable au dernier trimestre de 2025. Cependant, avec le report potentiel du lancement, il est possible que les spécifications de l’appareil subissent encore des modifications d’ici là, afin de surmonter les défis techniques actuels et d’affiner l’expérience utilisateur.



Bien que le MacBook pliable semble être une réalité future plutôt qu’un simple concept, il faudra sans doute attendre quelques années encore avant de pouvoir en profiter. Les défis techniques restent un obstacle de taille, mais le potentiel d’innovation offert par ce produit pourrait bien valoir cette longue attente.