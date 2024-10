Apple insiste sur les 8 Go de RAM du MacBook Air M3

Lors du lancement du MacBook Pro M3 en novembre 2023, nombreux étaient ceux qui ont critiqué la présence de seulement 8 Go de mémoire vive dans un ordinateur haut de gamme. Pour se défendre, Apple avait déclaré que 8 Go de RAM dans un Mac équivalait à 16 Go de RAM dans un PC Windows. Et bien, six mois plus tard, la firme de Cupertino ressert le même argumentaire à propos du MacBook Air M3.

8 Go est suffisant selon Apple

Dans un entretien accordé au média chinois IT Home, Evan Buyze, responsable du marketing Mac, a loué les 8 Go de RAM inclus d'office dans les ordinateurs de la société. Selon lui, cette quantité de mémoire vive, partagée qui plus est depuis l'avènement des puces Apple Silicon, suffit pour la plupart des tâches que les utilisateurs accomplissent avec ces ordinateurs. Il a cité en exemple la navigation sur le web, la lecture de médias, le traitement de texte, l'édition rapide de photos et de vidéos, et les jeux occasionnels.

Kate Bergeron, vice-présidente d'Apple chargée de l'ingénierie matérielle, a renchéri sur les processeurs maisons, rappelant que leur architecture de mémoire unifiée permet au Mac de tirer pleinement parti du matériel intégré dans ces puces. Ce qui corrobore les dires d'un autre dirigeant qui a déclaré l'an dernier que la société était en mesure d'utiliser plus efficacement la mémoire vive des Mac Apple Silicon que les concurrents, Microsoft pour ne pas le citer.



Dans la discussion, les responsables ont également expliqué que la puce M3 est idéale pour les tâches basées sur l'intelligence artificielle et que le Mac était devenue une excellente plateforme de jeu grâce à du matériel avancé et à de nouvelles fonctionnalités logicielles telles que le Game Porting Toolkit. Mais mieux vaut avoir un peu plus de RAM et éventuellement une variante Pro ou Max du processeur M3.

L'interview du jour se concentre naturellement sur l'excellent MacBook Air M3 récemment lancé, toujours avec 8 Go de RAM en standard. Avec sa puce plus rapide que nous avons testé, il permet effectivement de tout faire sans effort, ce qui va dans le sens de l'histoire. Mais pour ceux qui jouent, développent ou travaillent sur des outils de création, c'est un peu juste. Rapidement, le Mac devra "swaper" en utilisant une partie du disque SSD afin d'étendre la mémoire vive. Si c'est quelque chose de très occasionnel pour vous, alors vous pouvez partir sur 8 Go de RAM.



Dans le cas contraire, mieux vaut cocher l'option 16 Go (voire 24 Go sur le "Air") pour être tranquille et ne pas avoir à fermer en permanence toutes les applications. Reste qu'Apple facture 230 euros le passage de 8 à 16 gigaoctets de mémoire vive.

