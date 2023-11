Les 8 Go de RAM des MacBook Pro M3 valent 16 Go sur PC pour Apple

Après avoir dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro la semaine dernière, Apple a surpris les fans avec un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, équipé d'une puce M3 et de 8 Go de RAM. Si l'objectif est de remplacer numériquement le MacBook Pro 13 pouces tout juste abandonné, une mémoire vive si faible pour un ordinateur à 1 999 € paraît pour le moins mesquin. Surtout qu'il faut ajouter 230 € pour passer à 16 Go de RAM lors de l'achat.

Pourquoi seulement 8 Go ?

Apple est coutumier du fait. La marque ne s'est jamais engagée dans la bataille des chiffres et distillent toujours la moindre évolution au compte-gouttes. Il en va de même pour les options de ses Mac. En proposant seulement 8 Go de RAM, l'entreprise savait qu'elle allait être critiquée, la plupart des clients estimant que 16 Go devraient être le strict minimum pour une machine commercialisée comme "Pro".

Lors d'une récente interview avec l'ingénieur chinois Lin YilYi, Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d'Apple, a directement répondu sur ce point.



Après que l'influenceur YilYi a déclaré que le MacBook Pro M3 de base équipé de 8 Go de RAM était la "principale préoccupation" des acheteurs potentiels, Bob Borchers a répondu : "En comparant notre mémoire à celle d'autres systèmes, nous ne sommes pas en mesure d'offrir un meilleur rapport qualité-prix". Avant de détailler son raisonnement :

Comparer notre mémoire à celle d'autres systèmes n'est en fait pas équivalent, parce que nous utilisons la mémoire de manière si efficace, que nous avons recours à la compression de la mémoire et que nous disposons d'une architecture de mémoire unifiée.



En fait, 8 Go sur un MacBook Pro M3 est probablement analogue à 16 Go sur d'autres systèmes. Il se trouve que nous sommes en mesure de l'utiliser de manière beaucoup plus efficace. Je dirais donc à mes clients de venir essayer ce qu'ils veulent faire sur leur système et ils constateront, je pense, des performances incroyables. Si vous regardez les données brutes et les capacités de ces systèmes, c'est vraiment phénoménal. Et c'est là que je pense que les gens doivent voir au-delà des spécifications, et aller voir au-delà des capacités, et écouter des personnes de confiance comme vous qui ont réellement utilisé les systèmes.



Les gens doivent voir au-delà des spécifications et comprendre comment cette technologie est utilisée. C'est là le véritable test.

Il est vrai que les benchmarks lui donnent raison, et que les chiffres pour les chiffres, cela n'a pas de sens. Mieux vaut un appareil qui fonctionne en parfaite symbiose avec le logiciel qu'une fiche technique attrayante sur le papier mais désagréable au quotidien.



L’interview avec l'ingénieur chinois Lin YilYi de Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d'Apple, à propos des 8 Go de RAM du MacBook Pro M3 pic.twitter.com/se8IbC4yRH — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) November 8, 2023

Les avantages du MacBook Pro 14 pouces

Bien que le MacBook Pro 14 pouces avec sa petite RAM de 8 Go soit 400 € plus cher que le MacBook Pro 13 pouces M2 qu'il remplace, il présente un certain nombre d'autres avantages qui valent le détour. Nous l'avions vu lors des tests du MacBook Pro M3.



Outre le processeur plus rapide, comme l'écran mini-LED Liquid Retina XDR plus grand et plus lumineux, le support des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une meilleure autonomie de la batterie sont les principales évolutions, sans oublier des ports supplémentaires, une meilleure caméra FaceTime HD 1080p, un système audio à six haut-parleurs, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.



Nul doute qu'Apple a considéré tout cela au moment de tarifer son nouveau MacBook Pro M3 d'entrée de gamme. Qu'en pensez-vous ?