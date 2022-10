Apple ajoutera bientôt la 5G sur les iPhone en Inde

Apple se prépare à ajouter la prise en charge de la 5G sur les iPhones compatibles pour les opérateurs indiens par le biais d'une mise à jour logicielle dès décembre, d'après plusieurs sources. Il s'agit de faire évoluer le micrologiciel du modem des iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. Sans oublier l'iPhone SE 3.

Apple discute avec AirTel

Apple et l'opérateur indien Airtel se rencontreront cette semaine pour discuter des raisons pour lesquelles les iPhones d'Apple ne sont pas compatibles avec les réseaux 5G de l'Inde. Apple serait déjà en train de tester le support 5G sur les iPhones à Mumbai et New Delhi, avec une mise à jour ajoutant officiellement le support possiblement déployée en décembre.

Le rapport de Reuters indique que le gouvernement indien fait pression sur Apple et Samsung pour qu'ils adoptent le support 5G pour leurs derniers smartphones. Apple a d'abord ajouté le support de la 5G avec l'iPhone 12 en 2020, et deux ans plus tard, les clients indiens d'Apple ne sont toujours pas en mesure d'utiliser le réseau plus récent et plus rapide. Mercredi, le gouvernement indien, aux côtés des dirigeants d'Apple, de Samsung et des principaux opérateurs du pays, se réunira "pour donner la priorité" à l'ajout du support de la 5G sur les derniers smartphones.



Une aubaine pour les constructeurs qui auront donc un argument de plus pour vendre leurs téléphones dans le deuxième pays le plus peuplé au monde et qui produit déjà les nouveaux iPhone 14.



Pour mémoire en France, la 5G est disponible depuis fin 2020.