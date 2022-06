L'Apple Watch 8 devrait avoir un nouveau mode de réserve

Globalement, il est difficile de se plaindre de l'autonomie des dernières générations d'Apple Watch, malgré la petite batterie intégrée et les fonctionnalités parfois très gourmandes, il est très facile d'obtenir une autonomie de 24 heures. Cependant, pour les utilisations quotidiennes plus intensives, Apple a pensé à un mode "basse consommation", ce mode s'active de manière facultative quand l'Apple Watch passe en dessous des 10%. Avec l'Apple Watch Series 8, quelques modifications devraient être réalisées !

Un mode réserve moins contraignant

Selon une récente indiscrétion propulsée par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait longuement travaillé sur plusieurs modifications du mode réserve de l'Apple Watch.

Le géant californien aurait pris en compte plusieurs retours négatifs des propriétaires d'Apple Watch qui trouvait ce mode de basse consommation trop contraignant.



En effet, quand vous demandez à la montre connectée d'activer ce mode, vous n'aurez que l'heure sur un fond noir qui s'affichera et toutes les autres fonctionnalités seront complètement désactivées. Le seul moyen pour retrouver un fonctionnement "normal" est de redémarrer l'Apple Watch.



Le nouveau mode réserve à venir devrait offrir plus de liberté aux utilisateurs, Gurman mentionne un maintien de l'accès à la totalité des applications watchOS et l'accessibilité à certaines fonctionnalités (probablement les moins énergivores).

Initialement, Apple avait voulu bien faire en transformant l'Apple Watch en simple montre, mais ce mode réserve aura finalement créé plus de frustration qu'autre chose.

Cette évolution sera-t-elle présente sur watchOS 9 ou uniquement l'Apple Watch Series 8 ?

Avant la WWDC 2022, Mark Gurman avait expliqué qu'Apple préparait cette nouveauté dans son futur firmware watchOS 9 qui serait disponible à la rentrée. Visiblement, Gurman reconnaît avoir fait une erreur, car comme ont pu le constater les développeurs qui testent watchOS 9, le mode réserve est identique aux précédentes versions logicielles.



Cette fois, le journaliste de Bloomberg rectifie sa déclaration et affirme que le nouveau mode réserve sera uniquement sur l'Apple Watch Series 8. Un choix assez surprenant si l'information se confirme, car la prochaine génération d'Apple Watch aurait toujours la même puce que la génération actuelle, selon certaines rumeurs. Si Gurman voit juste, il n'est pas impossible qu'Apple propose donc avec l'Apple Watch 8 une meilleure batterie, ce qui justifierait la mise à disposition exclusive du nouveau mode basse consommation.



D'après les rumeurs, l'Apple Watch Series 8 devrait avoir peu de changements comparés à la Series 7, ne nous attendons pas à de nouvelles fonctionnalités Santé révolutionnaires, mais plutôt à un modèle plus robuste destiné aux sports extrêmes et quelques améliorations très discrètes.