La bêta 2 de watchOS 10.1 ajoute le geste Double Tap

C'était la nouveauté phare des Apple Watch 9 et Apple Watch Ultra 2, mais la firme de Cupertino ne l'a pas livré d'office avec ses montres. En effet, il aura fallu attendre la deuxième bêta de watchOS 10.1 pour qu'Apple mette à disposition des développeurs la prise en charge du Double Tap. Mais seule les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 y ont droit.

C'est quoi le Double Tap

Comme vu en septembre, le Double Tap permet aux utilisateurs de l'Apple Watch de tapoter deux fois l'index et le pouce ensemble pour interagir avec la tocante sans toucher l'écran. Les capteurs de l'Apple Watch sont capables de détecter les mouvements fins et de les interpréter comme un geste l'écran.

Le geste Double Tap peut être utilisé pour effectuer des actions simples, comme répondre ou mettre fin à un appel téléphonique, arrêter une minuterie, jouer ou mettre en pause de la musique, faire dormir ou éteindre une alarme, et bien d'autres choses encore.



La fonction Double Tap étant activée par la puce S9 de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra, elle est limitée à ces modèles. C'est en tout cas l'assertion d'Apple, alors même que les fonctionnalités d'accessibilité de watchOS permettent déjà de simuler ce genre de geste et ce, depuis un moment.



La version finale arrivera probablement courant du mois pour tous les clients, restez dans le coin.