Le capteur d'oxygène sanguin de l'Apple Watch accusé de racisme dans un recours collectif

Avec son Apple Watch, Apple fait toujours attention à ce que les fonctionnalités santé telles que le suivi du rythme cardiaque marchent avec les peaux blanches comme avec les peaux noires. Officiellement, l'Apple Watch n'a jamais posé de problème avec les utilisateurs à la peau noire. Toutefois, une récente tentative de recours collectif aux États-Unis a affirmé que le capteur d'oxygène sanguin est largement moins précis avec les peaux noires, ce qui signifie qu'il y a du "racisme".

Un recours collectif qui a été rejeté

Aux États-Unis, on aperçoit chaque année de nombreux recours collectif pour attaquer de grandes entreprises suite à des erreurs, à une instabilité de fonctionnement d'un appareil ou encore une décision qui ne convient pas aux consommateurs. Apple a été poursuivi à plusieurs reprises, on pense notamment ces dernières années au recours collectif contre la réduction des performances de l'iPhone pour préserver la durée de vie des batteries (#BatteryGate). Un recours collectif qui a marqué Apple qui a dû rectifier son approche en permettant aux utilisateurs de choisir eux-mêmes le réglage.



Un autre recours collectif a failli faire beaucoup de bruit aux États-Unis, intenté par Alex Morales à Manhattan, ce client Apple s'est rassemblé avec d'autres propriétaires d'Apple Watch pour dénoncer une absence de précision du capteur d'oxygène sanguin de l'Apple Watch avec les peaux noires.

Face à cette tentative de poursuivre Apple, le juge de district Jed Rakoff à Manhattan a directement rejeté le recours collectif. Alex Morales avait pourtant préparé un grand dossier avec des avocats spécialisés pour révéler le manque d’exactitude du capteur d'oxygène sanguin. Plusieurs rapports attestant que le capteur était sensible à la couleur de peau appuyaient le fait qu'il y avait bien un problème flagrant que ne mentionnait pas Apple sur son site internet ni pendant l'achat en boutique.



La plainte a aussi cité des chefs d'accusation liés à la rupture de garantie formelle, à la tromperie et au profit indu, en faisant référence aux infractions du code commercial de New York et aux législations de l'État concernant la fraude envers les consommateurs.



Apple surpris de cette tentative de recours collectif, a expliqué que Morales n'a présenté aucun élément prouvant les accusations de tromperie et n'a pas non plus démontré avoir reçu des renseignements erronés avant d'acheter sa montre Apple.



