Le capteur du taux d'oxygène dans le sang de l'Apple Watch est accusé de racisme

À travers son Apple Watch, Apple propose un capteur et une application qui permet de vérifier notre taux d'oxygène dans le sang. Tout cela est rendu possible grâce à 4 lumières rouges qui traversent la peau de notre poignet. Le problème, c'est que cela ne fonctionnerait pas correctement avec les utilisateurs aux peaux noires.

L'Apple Watch est accusé de racisme

Aux États-Unis, Apple fait face à un nouveau recours collectif pour le moins surprenant. Plusieurs consommateurs afro-américains se sont regroupés afin d'attaquer le géant californien à propos de son Apple Watch, le produit star du catalogue est accusé de racisme envers les personnes ayant la peau noire.



À la tête de ce recours collectif, on retrouve Alex Morales, l'homme déclare avoir acheté une Apple Watch entre 2020 et 2021, en partie pour profiter de la fantastique fonctionnalité qui permet de connaître son taux d'oxygène dans le sang.

Malheureusement, il s'est vite rendu compte que le comportement de l'Apple Watch lors de l'analyse n'est pas du tout le même entre une personne noire et une personne blanche.

Pendant des décennies, il y a eu des rapports selon lesquels de tels dispositifs étaient nettement moins précis dans la mesure des niveaux d'oxygène dans le sang en fonction de la couleur de la peau. L'"importance dans le monde réel" de ce parti pris n'a pas été abordée jusqu'au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a convergé avec une plus grande prise de conscience du racisme structurel qui existe dans de nombreux aspects de la société.

Le 24 décembre, Morales a intenté une action en justice au nom de tous les New-Yorkais qui ont acheté une Apple Watch dans les délais légaux. Conformément aux lois contre la fraude à la consommation en vigueur dans divers États, il a également lancé une action en justice au nom des citoyens de l'Alaska, de l'Arkansas, de l'Idaho, de l'Iowa, du Mississippi, de la Caroline du Nord, du Dakota du Nord, de l'Utah et du Wyoming.



En outre, la plainte allègue qu'Apple a violé la loi générale sur les affaires de New York et les lois sur la fraude à la consommation de l'État, et qu'elle a commis une fraude, un enrichissement sans cause et des violations de garanties explicites.



Ce n'est pas la première fois que l'Apple Watch est visée par des poursuites, en 2015, des utilisateurs tatoués ont déclaré que les tatouages noirs au poignet avaient tendance à interférer avec le capteur cardiaque de l'Apple Watch.

Immédiatement, la firme de Cupertino a changé sa communication envers les consommateurs, celle-ci a annoncé que : "L'encre, le motif et la saturation de certains tatouages peuvent bloquer la lumière du capteur, ce qui rend difficile l'obtention de lectures fiables".