Second Maze lance son nouveau jeu "Milo and the Magpies"

Le studio Second Maze revient sur mobiles après les excellents jeux The White Door et Mitoza, sortis respectivement en 2019 et en 2021. Il s'agit de Milo and the Magpies, encore un point & click qui ravira les fans de jeux d'aventure et d'objets cachés comme le fût par exemples "Les chevaliers de Baphomet".

Dans cette nouvelle aventure, vous jouez un chat nommé Milo qui s'est perdu après être allé chasser des pies. Voici le trailer vidéo :

Milo and the Magpies disponible en précommande sur l'App Store

Milo et les Pies est un jeu d'ambiance et d'aventure réalisé par Johan Scherft qui prend les jardins du pâté de maison comme aire de jeu. En tout, vous devrez traverser 9 lieux uniques en les explorant et surtout en résolvant les puzzles intelligemment pensés. Pour cela, il faut réfléchir, tâtonner et tester avant de pouvoir passer à la suite.

Comme toujours avec le studio Second Maze, l'univers est unique, peint à la main et soutenu par une bande-son attachante qui change à chaque niveau. On se croirait devant un bon vieux dessin animé



Milo and the Magpies est disponible sur iOS et Android au prix de 1,99€. C'est abordable, mais l'aventure ne dure que 1h30 d'après les développeurs. À vous de jouer pour ramener Milo chez lui !

Télécharger le jeu Milo and the Magpies