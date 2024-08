Le déjanté Thrasher débarque en VR sur le Vision Pro

Ceux qui cherchent une raison de sortir leur Vision Pro de la boîte se tournent souvent vers les jeux vidéo. Si le casque de réalité mixte fait son petit effet la première fois, on a encore du mal à l'utiliser au quotidien pour travailler par exemple, la faute à quelques défauts comme un poids trop important et une interface pas encore tout à fait au point (gestion fenêtres, rendu fovéal, pass-through). Qu'à cela ne tienne, il est parfait pour les séances de cinéma immersives et les jeux. Après avoir découvert des titres comme I Am Cat ou Demeo, voici Thrasher !

Découvrez Thrasher sur visionOS

Pour situer un peu Thrasher, il s'agit d'un jeu d'arcade-action survolté, développé par l'artiste et compositeur derrière le jeu culte Thumper, lauréat d'un Apple Design Award.



Dans cette odyssée immersive, vous guidez une anguille spatiale à travers des paysages à la fois sublimes et déroutants. À l'aide de gestes manuels naturels, vous tournoyez, chargez et pulvérisez vos ennemis tout en affrontant des boss redoutables dans une course effrénée pour la survie.



Visionnez la vidéo de présentation :

Thrasher transcende l'espace-temps, fusionnant musique, visuels et gameplay pour créer une expérience hautement unique. Comme son prédécesseur, TRASHER est une claque visuelle, à ne pas mettre entre les mains de personnes épileptiques par exemple. La combinaison des graphismes psychédéliques et de la bande-son électro angoissante a pour but de vous transporter dans un autre monde, un autre état. D'ailleurs, cette BO a été composée par Brian Gibson du groupe Lightning Bolt, exploitant pleinement l'audio spatial et les retours haptiques pour une immersion totale

En tout cas, le jeu met à l'épreuve votre habileté et votre endurance mentale à travers des combats à grande vitesse contre des colosses mystérieux. Vous pouvez améliorer les capacités de votre anguille avec des bonus, créer des rafales de projectiles arc-en-ciel, et ralentir le temps pour naviguer à travers le chaos.

Ce n'est pas le plus beau ni le plus technique, mais Thrasher est assurément une belle expérience sur le Vision Pro, prouvant que les capteurs du casque sont assez précis pour se passer d'une manette.



Reste que le titre du jour demande près de 23 € au téléchargement. Une somme conséquente certes, mais une paille comparée aux 4 000 euros du casque lui-même. À noter que Thrasher est aussi disponible sur le Meta Quest.

Télécharger THRASHER: Arcade Odyssey à 22,99 €