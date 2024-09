Le jeu de rôle Demeo est disponible sur Apple Vision Pro

Lors de la présentation officielle du Vision Pro en juin 2023, certains développeurs ont annoncé des jeux et applications spécifiquement adaptés. Parmi eux, on trouve le célèbre jeu de rôle en réalité virtuelle, Demeo. Et bien, un an plus tard, Demeo est désormais disponible sur visionOS, en plus de la version iPad de base sortie en fin d'année dernière.

Découvrez Demeo en réalité mixte

Demeo se présente comme une aventure coopérative multiplateforme pour un maximum de quatre joueurs qui recrée toute la magie et la camaraderie d'un rassemblement autour d'une table avec des amis pour combattre les forces du mal. Sept héros sont disponibles, chacun avec des capacités différentes.



Entre le chasseur au regard d'aigle, le sorcier mystique, l'assassin sans pitié, le gardien protecteur, le barde mélodieux, le turbulent barbare et autre, vous avez de quoi faire. Mais choisissez bien vos héros, car une fois que les joueurs ont accepté leur quête, ils doivent travailler ensemble pour vaincre la force impie qui corrompt tout. Sinon, vous mourrez, tous.



Regardez le trailer vidéo de la version pour Vision Pro :

Pensé pour les casques VR, Demeo mélange la réalité augmentée et la réalité virtuelle, créant un gameplay très immersif. Les amateurs du genre savent que Demeo n'est pas nouveau à proprement parler, le titre de Resolution Games est sorti à l'origine pour Oculus Quest en 2021, puis a été porté sur PlayStation 5 et PlayStation VR 2 en 2023. Désormais, les possesseurs d'un Apple Vision Pro peuvent également découvrir le jeu.



Tommy Palm, PDG et fondateur du studio, a déclaré :

Nous sommes ravis d'apporter le jeu complet de Demeo sur Apple Vision Pro, et nous avons optimisé le titre pour le puissant suivi manuel et oculaire de l'appareil pour un gameplay incroyable.

Toujours spécifique à la version visionOS, les joueurs peuvent choisir entre deux modes différents. Le premier ouvre le jeu dans une fenêtre 2D, ce qui permet de jouer avec ses amis tout en étant multitâche. Le second est le plus intéressant, car il s'agit d'un mode totalement immersif qui tire parti des capacités VR de l'ordinateur spatial d'Apple. Dans les deux cas, Demeo fonctionne avec le suivi des mains et les contrôleurs de jeu, de sorte que les joueurs peuvent choisir ce qui leur convient le mieux.

Rappelons que Demeo était déjà disponible sur iPad et Mac, de manière universelle. Vous n'achetez qu'une fois le jeu à 45 euros depuis l'App Store. Il est aussi disponible sur PlayStation et Steam.

Télécharger Demeo à 44,99 €