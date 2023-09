Le jeu "Demeo" (très populaire sur Steam) sera disponible sur l'Apple Vision Pro !

Apple a prévenu les développeurs, c'est le moment ou jamais de commencer à développer son application visionOS afin que celle-ci soit prête à la sortie de l'Apple Vision Pro, l'année prochaine. Si certains développeurs font la sourde oreille, ne croyant pas une seule seconde au succès du Vision Pro, d'autres sont bien plus motivés et optimistes, c'est le cas du studio Resolution Games. Leur célèbre jeu "Demeo" qui fait un carton sur Steam avec des notes "très positives" sera disponible sur l'App Store de visionOS !

Demeo se prépare au Vision Pro

Après avoir conquis les fans de jeux sur Oculus Quest et PlayStation, le célèbre jeu de table "Demeo" s'apprête à faire son apparition sur l'innovant Apple Vision Pro. Présenté comme un jeu coopératif, "Demeo" permet à quatre participants de s'immerger dans un environnement qui simule l'expérience des jeux de table. Les joueurs peuvent choisir parmi quatre personnages distincts, chacun doté de compétences uniques pour affronter divers ennemis. Ce qui rend ce jeu particulièrement remarquable, c'est sa fusion entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Cette combinaison offre une expérience de jeu profondément immersive, transformant un simple plateau de jeu en un monde fantastique vivant.



"Demeo" a vu le jour pour la première fois sur Oculus Quest en 2021. Face à son succès retentissant, il a été adapté pour la PlayStation 5 et la PlayStation VR 2. Et maintenant, les fans d'Apple peuvent s'attendre à ce qu'il débarque sur l'Apple Vision Pro l'année prochaine.

Resolution Games vient d'annoncer récemment travailler sur une adaptation spécifique de Demeo pour le visionOS d'Apple. L'une des particularités majeures de cette version est qu'elle permettra de jouer sans utiliser de contrôleur, ce qui devrait apporter une dimension supplémentaire à l'immersion. Les mains que vous verrez dans le jeu seront les vôtres dans la vraie vie. Résultat, chaque mouvement de vos mains sera reproduit dans le jeu grâce aux multiples caméras extérieures du Vision Pro.



Paul Brady, cofondateur et dirigeant de Resolution Games, a partagé sa vision sur l'avenir du jeu en réalité mixte. Selon lui, l'intégration entre les éléments virtuels et réels, et plus particulièrement l'utilisation des mains, offre un potentiel incroyable pour repousser les limites de l'innovation dans le secteur du jeu.