Apple Arcade est aussi populaire que Steam aux USA, Netflix en embuscade

Si vous pensiez qu'Apple Arcade n'était qu'un passe-temps pour la firme américaine, vous vous trompez. L'ombre d'Apple plane de plus en plus sur le marché des jeux vidéos, avec un nouveau rapport montrant que 10 % des consommateurs américains jouent chaque semaine à des titres Apple Arcade. C'est peu ou prou le score de Steam et de Switch Online de Nintendo.

C'est quoi Apple Arcade ?

Lancé en septembre 2019, Apple Arcade est le service d'abonnement de jeux vidéo en illimité d'Apple. Apple Arcade permet aux utilisateurs de payer un prix fixe de 6,99 € (4,99 € jusqu'en novembre 2023) pour accéder à un catalogue de jeux mobiles qui ne comportent aucun achat in-app ou publicité. À date, on trouve près de 300 jeux dont NBA 2K24, Sonic Dream Team, Football Manager 24 ou encore des classiques comme Angry Birds Reloaded.



Pour mémoire, Hello Kitty : Island Adventure, exclusif à Apple Arcade, était nominé pour le prix du meilleur jeu mobile aux Game Awards 2023, mais a finalement été battu par Honkai : Star Rail, un jeu de l'App Store. Dans les deux cas, nous ne sommes pas convaincu par cette sélection.



Selon Midia Research, début 2024, environ 10 % des consommateurs américains accèdent au service chaque semaine.



Les données indiquent que la base de joueurs hebdomadaires d'Apple est à peu près la même que celle de Nintendo Switch Online et de Steam, qui comptent chacun 11 % de joueurs. En outre, le rapport souligne que les performances d'Apple sont deux fois supérieures à celles d'Ubisoft+ et de GeForce Now de Nvidia, qui affichent respectivement 5 % et 4 %.



Mais Apple n'est pas le seul service qui monte.

Attention à Netflix

En effet, en 2023, les téléchargements de jeux Netflix ont augmenté de 180 % d'une année sur l'autre, selon Sensor Tower. Si le temps passé n'est pas indiqué, le nombre croissant de joueurs est tout de même un solide indicateur, d'autant que l'entreprise de streaming a grandement étoffé son catalogue ces derniers mois. Au-delà des premiers jeux occasionnels, sans grand intérêt, le géant a récupéré des franchises de qualité comme la trilogie GTA, Football Manager 2024 de SEGA (actuellement cinquième jeu de sport dans le classement de l'App Store d'Apple), ou encore des classiques Vikings Valhalla, OXENFREE 2 ou Bloons TD 6 pour n'en citer que quelques-uns.



Mais surtout, Netflix ne devrait pas non plus ralentir, la société ayant annoncé plusieurs grands titres comme Hadès et même des jeux AAA originaux. Pour monétiser tout cela, Netflix commence à expérimenter les achats dans les jeux et la publicité. Netflix estime qu'il dispose d'une base d'utilisateurs initiale suffisante pour commencer à grignoter le temps et l'argent que les joueurs consacrent aux jeux. De quoi venir embêter les entreprises traditionnelles sur ce marché qui rapporte plus que le cinéma.

Apple et Netflix bientôt en leaders des jeux vidéos ?

Netflix, comme Apple, a pu se faire une place grâce à de lourds investissements. En peu de temps, elles ont attiré à la fois les joueurs et les développeurs, proposant de plus en plus de jeux de qualité, souvent originaux. Apple peut même compter sur son App Store traditionnel avec désormais des jeux AAA comme Resident Evil Village jouable sur iPhone 15 Pro.



Si les sociétés historiques de jeux vidéo n'ont pas pris Apple Arcade et Netflix Games au sérieux au départ, il n'y a plus de temps à perdre. Et la meilleure façon de répondre, c'est de produire des titres encore plus fascinants.