Le jeu I Am Cat arrive en VR sur le Vision Pro !

Vous avez déjà votre Vision Pro ou vous attendez de le recevoir ? Et bien un excellent jeu du Meta Quest (et de Steam) arrive sur le casque d'Apple : I Am Cat ! Cette aventure à la première personne, entièrement pensée pour les appareils de réalité virtuelle, a acquis à sa cause un grand nombre de joueurs fans de chats. Mais pas seulement.



Le phénomène I Am Cat

Miaou et ronronnement, dans ce délice virtuel, I Am Cat - une aventure lumineuse !

I Am Cat propose donc une aventure centrée autour d'un petit félin, que vous incarnez directement. En tant qu'Archie, vous vous trouvez dans la maison d'une vieille dame attentionnée, avec tout le confort possible. C'est un peu le paradis des chats avec un panier bien moelleux, un grand arbre pour s'amuser, de la nourriture à profusion ou encore des jouets en forme de souris mécaniques. Mais ce have de paix va vite basculer, bien aidé par Fluffy Joe, le chat du voisin.



Fluffy vous contacte sur votre montre (pour chat) et vous convainc de rejoindre un gang. Et là, les bêtises commencent.

Un gameplay taillé pour le Vision Pro

Ce jeu en VR se joue du point de vue du chat. Vos bras dirigent les pattes de la petite boule de poils, avec la possibilité de sortir les griffes via un simple geste, utile pour griffer donc, mais aussi ramasser des objets par exemple.



Le déplacement semble vraiment naturel, le joueur devant imiter les mouvements du chat. Outre marcher, il est possible de sauter en impulsant vers les bas ou bien d'escalader un mur. Au départ, il ne sera pas rare de s'y reprendre à plusieurs fois. Ceux qui ont déjà joué à des titres comme Gorilla Tag retrouveront quelques repères, bien que la locomotion du chat soit différente.



Dans la peau du chat, la maison de la grand-mère plus grande qu'elle ne l'est en réalité, et il y a beaucoup à découvrir et à faire, car l'environnement est truffé d'éléments interactifs, le tout avec des graphismes colorés qui s'accordent parfaitement au ton humoristique du jeu.



C'est une tout autre expérience que Stray, l'autre jeu avec un chat en héros.

Vos missions

Les premières tâches que votre nouvel acolyte vous confie sont bien évidemment assez simples comme faire tomber les livres des étagères, éclater les ballons ou toucher les œuvres d'art accrochées au mur. Où est la difficulté ? Elle arrive progressivement, avec des missions de plus en plus délicates. Et, un peu comme dans Hello Neighbor, il faudra faire attention au propriétaire des lieux, en l'occurrence la vieille dame. À tout moment, elle peut vous mettre un coup de poêle à frire ou de batte de baseball. Autant dire qu'il vaut mieux éviter cela.



Vous avez dépassé les bornes et fait trop de dégâts ? Allez vous coucher, tout reviendra dans l'ordre à votre réveil.

Date de sortie sur visionOS

Depuis son lancement, I Am Cat a été mis à jour à plusieurs reprises, améliorant la jouabilité et le contenu. Le studio New Folder Games promet de nouveaux contenus, lieux, scénarios, missions et personnages dans les mois à venir.



C'est certainement l'un des meilleurs jeux VR du moment, et il devrait arriver sur l'Apple Vision Pro avant la fin de l'année d'après la fiche App Store. La date est calée au 1er décembre 2024, mais elle peut encore bouger.

