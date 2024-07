Sorties jeux : Art of Rally, Gears Forever, Pileus Bad Trip, Love and Deepspace

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Art of Rally, Gears Forever, Pileus Bad Trip et Love and Deepspace.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Art of Rally (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,9 Go, iOS 14.0, Noodlecake) Vous aimez les jeux de course, en particulier le rally ? Alors jetez un oeil à Art of Rally, notre coup de coeur de la semaine !



Beau, avec son style rétro singulier, et complet grâce à différents modes de conduite travaillés, Art of Rally fait la part belle aux engins des années 60, 70 et 80. Que vous soyez novice profitant des systèmes d'aide à la conduite ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un véritable Masterclass ! Télécharger Art of Rally à 5,99 €





Cavern Adventurers (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.30, 73 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) Dans un lointain royaume fantastique, tout était paisible... Jusqu'à ce que des monstres commencent à sortir du sol !



Constituez une équipe d'aventuriers pour sécuriser, explorer et développer un vaste réseau souterrain de grottes dans ce simulateur de gestion de cavernes.



Vos aventuriers seront confrontés à toutes sortes de défis dans les souterrains, mais il n'y a pas d'obstacle que vous ne puissiez surmonter si vous savez comment faire. Placez des torches pour éclairer l'obscurité, construisez des ponts pour traverser les gorges et utilisez des explosifs pour dégager les gros rochers ! Télécharger Cavern Adventurers à 7,99 €





Golden Enigma (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 349 Mo, iOS 13.0, Game Stew) Le jeu Golden Enigma se déroule dans une ville rétro-futuriste des années 1950, appelée "Newlyn", où vous incarnez Mark Sterling. Mark est un "Tracer" sous les ordres de la Reine, qui enquête sur trois meurtres de robots et sur une conspiration de plus en plus profonde en infiltrant le Golden Goddess Club et en interagissant avec la pègre et les femmes fatales. Le jeu combine une aventure graphique réaliste de type film noir avec une guerre des machines à sous passionnantes, le tout agrémenté d'une bande-son de jazz traditionnel, créant une expérience immersive inspirée d'un certain James Bond. Télécharger Golden Enigma à 3,99 €





Trojuhelnicky (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 4 Mo, iOS 14.0, Inputwish) Inspiré par l'esthétique géométrique du suprématisme et du constructivisme, "Trojuhelnicky" vous plonge dans un monde de triangles vibrants et d'autres formes, chacune ayant un rôle unique dans l'assaut incessant des ennemis.



Avec des commandes 1D nostalgiques rappelant l'emblématique "Galaga", naviguez à travers des niveaux exaltants, en esquivant, en vous faufilant et en tirant avec précision pour éliminer les vagues d'adversaires. Télécharger Trojuhelnicky à 3,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

AEW: Rise to the Top (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.13, 781 Mo, iOS 12.0, Eastside Games) Faites partie de l'AEW et montez au sommet de l'équipe la plus tendance du monde du catch ! Partez en tournée avec Dynamite, Rampage, Collision, House Rules et des événements spéciaux hebdomadaires. "All Elite Wrestling" vous permet de débloquer tous vos catcheurs préférés, de les améliorer et de les envoyer au combat contre les adversaires classiques de l'AEW, de prendre part aux querelles en profitant des intrigues personnalisées et des querelles de championnat.



Un jeu qui ne met pas les combats en coeur du gameplay, mais qui est fort bien ficelé. Télécharger le jeu gratuit AEW: Rise to the Top





Dice Golfing (Jeu, Jeux de société / Sports, iPhone / iPad, v1.3, 127 Mo, iOS 12.0, Edward Johnson) Bienvenue dans Dice Golfing, un jeu unique combinant le plaisir du golf et la stratégie attrayante d'un jeu de plateau à base de dés. Les joueurs peuvent explorer une variété de parcours soigneusement conçus, chacun offrant un défi et un tracé distincts.



Dans Dice Golfing, votre approche de chaque coup implique une planification stratégique autour du caractère aléatoire introduit par les dés. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte : le vent, le rough, les bunkers, les arbres, les obstacles d'eau, les changements d'élévation et la distance du coup. Une excellente idée ! Télécharger le jeu gratuit Dice Golfing





Gears Forever (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.06, 209 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Le successeur spirituel du célèbre jeu de roulement de balle original de l'App Store est arrivé ! Comme vu hier, Gears Forever reprend la recette bien connue de cet excellent jeu de bille pour proposer un nouveau moteur graphique et des niveaux sans fin. Les casses-têtes sont plus ingénieux que jamais et le défi permanent est à la hauteur des ambitions des développeurs. Treize ans après Gears, foncez sur Gears Forever ! Télécharger le jeu gratuit Gears Forever





Love and Deepspace (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 3,5 Go, iOS 12.0, INFOLD PTE. LTD.) Love, Love and Deepspace vous permet de pénétrer dans un monde de science-fiction où la romance n'a pas de limites. Avec des scènes immersives, des scénarios et des interactions en 3D, l'amour est vraiment à portée de main d'après les développeurs japonais qui misent gros sur ce titre. Au Japon, les simulations amoureuses sont légions ! Télécharger le jeu gratuit Love and Deepspace





Pileus Bad Trip (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.18, 35 Mo, iOS 15.0, Denis Glebov) Sauver son frère n'est pas une simple affaire. Mettez-vous dans la peau d'un champignon gonflé et essayez de réparer ce qui s'est passé pendant que vous dormiez ! PBT est un jeu de plateforme d'action dans lequel vous plongerez dans des combats en 2D passionnants avec une intrigue intéressante, des lieux variés et beaucoup d'humour noir avec des références à la culture pop et aux jeux cultes ! Un super titre ! Télécharger le jeu gratuit Pileus Bad Trip





Soul Strike (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.6, 321 Mo, iOS 11.0, Com2uS Holdings Corporation) Un hack & slash original se cache derrière Soul Strike, un jeu d'action avec des vampires, des titans, des zombies, des slimes et des dragons pour poursuivre votre aventure légendaire ! Télécharger le jeu gratuit Soul Strike





Spell Masters (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 140 Mo, iOS 13.0, Wild Spark) Dans "Spell Masters", plongez dans un monde magique où vous construisez et personnalisez des paquets de sorts et de gardiens, en exploitant leur puissance pour l'attaque et la défense afin de devenir un légendaire maître des sorts. Utilisez une variété de sorts offensifs et de gardiens défensifs pour déjouer vos ennemis et fortifier votre base, afin d'assurer votre héritage dans ce royaume enchanteur. Télécharger le jeu gratuit Spell Masters