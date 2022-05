MARVEL SNAP : les héros Marvel bientôt réunis dans un jeu de cartes à collectionner

⏰ Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Réagir



Belle annonce pour les nombreux amateurs de l'univers Marvel puisque les studios Nuverse et Second Dinner annoncent aujourd'hui l'arrivée prochaine de MARVEL SNAP sur mobiles et PC. Le futur opus reprendra le concept des jeux de cartes à collectionner tout en promettant "une expérience de jeu révolutionnaire proposant des batailles de cartes au rythme effréné et à l'adrénaline débordante."

Le gros plus, c'est que les joueurs pourront y retrouver tout le multivers Marvel tout en constituant des équipes de rêve qui se composeront de héros, mais également de méchants, avec plusieurs variantes.

MARVEL SNAP, un futur jeu de cartes à collectionner sur iOS et PC

MARVEL SNAP est un jeu de cartes follement amusant développé par Second Dinner, un nouveau studio fondé par des développeurs de jeux vétérans et des pionniers du genre des jeux de cartes à collectionner, publié par Nuverse et créé en collaboration avec Marvel Entertainment. Mettant en vedette plus de 150 personnages emblématiques de Marvel, MARVEL SNAP réunit des œuvres d'art étonnantes tirées des 80 ans d'histoire de Marvel et de magnifiques illustrations originales pour offrir des centaines d'œuvres d'art à collectionner dans un jeu de cartes à collectionner au rythme intense de joueur contre joueur (PVP).

Dans leur communiqué, Nuverse et Second Dinner donnent quelques informations sur leur nouveau jeu à venir, notamment autour du gameplay et de sa disponibilité. Chaque match durera en moyenne trois minutes, avec de l'action à foison.



MARVEL SNAP intégrera plus de 150 cartes uniques au lancement, chacune avec de multiples variations. De plus, avec l'accès à l'ensemble du multivers Marvel et un flux constant de nouvelles cartes et de variantes artistiques ajoutées régulièrement, les permutations de la collection de tout fan seront virtuellement illimitées.



Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent se rendre sur le site MARVELSNAP.COM pour s'inscrire à une bêta fermée limitée sur les appareils Android et obtenir les dernières mises à jour du jeu. MARVEL SNAP sera disponible en 13 langues différentes sur mobile et PC au lancement.



MARVEL SNAP sera un titre free-to-play qui sera lancé plus tard cette année sur mobile et PC.