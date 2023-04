Marvel Snap lance la saison Animals Assemble avec la carte Hit Monkey

Maintenant que la mise à jour "Days of Future Past" est passée, Marvel Snap lance une saison sur le thème des animaux avec Animals Assemble. Un tout nouvel univers qui devrait ravir les amateurs de ce jeu de cartes tactiques qui a connu un joli succès dès son lancement fin 2022. Voyons ce que nous ont réservé les développeurs.

La nouvelle carte Hit Monkey

Tout d'abord, il y a le Season Pass. Comme d'habitude, vous pouvez payer de l'argent réel pour avoir un accès instantané à la carte la plus récente et à d'autres bonus comme des variantes de cartes. Cette nouvelle carte est Hit Monkey, un compagnon à 2 coûts et 0 puissance avec une capacité On Reveal qui lui permet de gagner +2 en puissance pour chaque autre carte que vous avez jouée ce tour-ci. J'entends déjà les joueurs du deck Mr. Negative pousser des cris de joie. Le Season Pass vous permettra également d'obtenir de nouveaux avatars, dos de cartes et quelques variantes intéressantes au fur et à mesure que vous jouez, ainsi qu'un tas de ressources supplémentaires.

Les cartes à venir

Outre Hit Monkey, d'autres cartes seront ajoutées chaque semaine. La série 5, dans son intégralité. Tout d'abord, découvrons Jeff, une carte à 2 coûts et 3 pouvoirs. C'est un requin qui peut être déplacé une fois, et rien ne peut l'empêcher de se déplacer ou de jouer à n'importe quel endroit. Un vrai destructeur en puissance.



Ensuite, il y a l'unique Snowguard. C'est une carte à 1 coût et 2 pouvoirs qui change à chaque tour où elle est dans votre main. Sa forme Faucon a la capacité On Reveal d'ignorer toutes les capacités de Lieu au tour suivant, et sa forme Ours a la capacité On Reveal de déclencher l'effet du lieu où elle est jouée.



Enfin, il y a Stegron. C'est une carte à 4 coûts et 5 pouvoirs avec la capacité On Reveal de déplacer une carte ennemie d'un endroit à un autre. Il y a là un vrai potentiel pour perturber les stratégies de votre ennemi en fin de partie. Comme d'habitude, ces cartes seront ajoutées chaque semaine, en commençant par Snowguard la semaine prochaine, puis Jeff et enfin Stegron. La carte vedette de Days of Future Past, Nimrod, rejoint la rotation dans le cadre de la série 5 à partir d'aujourd'hui.

Les nouveaux lieux

Pour une fois, la nouvelle saison n'offre que deux lieux supplémentaires. Le manoir des animaux de compagnie, lorsqu'il est révélé, oblige toutes les cartes à y être jouées pendant le tour. Cela ressemble à une petite variante du Manoir des Vengeurs, mais cela pourrait être intéressant. Le Sandbar, quant à lui, présente une particularité unique. Vous ne pouvez pas y jouer de cartes avec des capacités, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les joueurs de decks Patriot.

Le reste de la mise à jour

Dans le cadre de la saison "Animals Assemble", vous trouverez aussi un pack à 7 000 Pièces qui offre une variante Throg, grenouille du tonnerre pour Thor, ainsi qu'une tonne d'autres cadeaux. Ensuite, il y a un pack à 4,99 € appelé Aww-vengers avec des variantes et des avatars de Captain Americat, Mooster Fantastic, et Ant-Ant, ainsi que des boosters pour chacun d'entre eux. Reste qu'on espère avoir plus de choix dans les skins prochainement.

Notre avis sur Marvel Snap

C'est de loin le jeu de cartes mobile le plus facile à prendre en main, mais il parvient tout de même à offrir un gameplay complexe et passionnant. Le plus beau, c'est qu'il n'y a absolument aucun achat à faire pour gagner. La seule chose pour laquelle vous pouvez vraiment dépenser de l'argent est la cosmétique. Vous débloquez chaque carte naturellement en progressant dans le jeu et en montant de niveau, ce qui se fait rapidement.



La réalisation est de grande qualité, et les parties sont parfaitement calibrées pour nos iPhone, iPad et autre Android.

Télécharger le jeu gratuit MARVEL SNAP