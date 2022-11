La saison des "Warriors of Wakanda" de Marvel Snap a démarré !

Marvel Snap, le dernier jeu sur le thème des super-héros à être lancé sur l'App Store le mois dernier avec un certain succès. Le nouvel événement de la saison du jeu est arrivé et, sans surprise, il est en lien avec le prochain film Black Panther Wakanda Forever de Marvel Studios. Voici tout ce qu'il faut savoir sur "Warriors of Wakanda".

Marvel Snap célèbre le prochain Black Panther

Quelques récompenses

Les règles sont plus ou moins les mêmes que celles de l'événement Symbiote Invasion qui vient de se terminer. Jouez des matchs et essayez d'accomplir des missions pour gagner des points d'expérience qui vous permettront d'augmenter votre niveau de saison et votre rang, ce qui vous vaudra des récompenses. Les meilleures récompenses sont réservées à ceux qui achètent le Season Pass Premium, au prix de 11,99 euros. Ceux qui jouent gratuitement obtiendront tout de même quelques crédits, de l'or et d'autres choses.

La carte Black Panther

La plus grande nouveauté du jeu est évidemment la carte Black Panther. Elle coûte cinq énergies pour être jouée et a quatre pouvoirs, avec une capacité de révélation qui double son pouvoir. Rien de très impressionnant en soi, mais lorsqu'il est combiné avec des cartes qui déclenchent des capacités spéciales, les possibilités sont alléchantes. Les détenteurs du Season Pass Premium peuvent également s'attendre à des cartes variantes spéciales pour Okoye, Nakia et Black Panther.



Bien sûr, il y a aussi de nouveaux lieux que tous les joueurs devront affronter. Le laboratoire de Shuri, les chutes des guerriers, les mines de vibranium et le trône de Wakandan seront ajoutés à la rotation pour ajouter un peu de piment aux joutes.

Film Black Panther : Wakanda Forever

Warriors of Wakanda est en ligne dès maintenant dans Marvel Snap, donc si vous voulez participer à l'événement, il vous suffit de lancer le jeu. Quant au film Black Panther: Wakanda Forever, il sera disponible demain mercredi 9 novembre en France.

