La nouvelle saison de Marvel Snap met les Gardiens de la Galaxie à l'honneur

C'est parti pour la nouvelle saison de Marvel Snap, et compte tenu de ce qui se passe dans le monde de Marvel cette semaine, il est assez facile de deviner quel en sera le thème. Il s'agit des Gardiens de la Galaxie, qui accompagne la sortie du film sur grand écran. Découvrons les détails de Guardians Greatest Hits, la dernière saison de Marvel Snap.

Marvel Snap Guardians Greatest Hits

Si vous voulez savoir de quoi il en retourne, voici la vidéo de Marvel Snap qui met en avant les nouveautés :

Vous y découvrez Ben Brode arborant une coupe mulet, des gants sans doigts et une veste en jean. Oui, c’est quelque chose à voir !



Comme expliqué, il s'agit d'une saison des Gardiens de la Galaxie, et comme nous avons déjà tous les Gardiens principaux à bord, vous vous demandez peut-être ce que les développeurs vont faire pour les nouvelles cartes. Nebula est là, bien sûr et c'est elle qui est à l'honneur dans le Season Pass cette fois-ci. C'est une carte à 1 coût et 1 de puissance avec la capacité spéciale de gagner +2 puissance pour chaque tour où le joueur adverse ne joue pas de carte dans son emplacement. Il y a de nombreuses façons de l'intégrer dans un deck, et de surprendre ses adversaires.

Il y a aussi Iron Lad, une carte à 4 coûts et 6 pouvoirs qui copiera le texte de la carte supérieure de votre deck, quelle qu'elle soit. Mais comment savoir quelle est votre carte supérieure ? C'est là qu'entre en scène Howard le canard, une carte à 1 coût et 2 de puissance que vous pouvez toucher pour voir la carte supérieure de votre jeu. Ces deux-là vont bien ensemble. Ensuite, nous avons le High Evolutionary, une carte à 4 coûts et 7 de puissance qui apportera de nouvelles capacités à des cartes qui n'en ont pas encore. Je pense qu'il aura sa place dans de nombreux paquets Patriote. Enfin, nous avons le Living Tribunal. Une carte à 6 coûts et 4 de puissance, sa capacité prend votre puissance totale à la fin de la partie et la répartit équitablement entre les trois emplacements.

Bien sûr, il y a aussi de nouveaux lieux. Deep Space désactive tous les textes des cartes, ce qui pourrait en faire un lieu de dépôt utile pour les cartes aux effets négatifs. Le Milano ne permet de jouer des cartes qu'au cinquième tour. C'est une bonne idée, sans oublier quelques fantaisies et variantes.



La saison des Grands succès des Gardiens démarre aujourd'hui, alors à vous de jouer pour constituer le meilleur deck de ce jeu de combat pas comme les autres. Gratuit, accessible et très bien réalisé, il propose à la fois du fun et de la profondeur technique.

Télécharger le jeu gratuit MARVEL SNAP