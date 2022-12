Découvrez la saison "The Power Cosmic" du jeu Marvel Snap

La nouvelle saison de "Marvel Snap" est arrivée.



Comme évoqué il y a quelques jours, la dernière saison du jeu de cartes s'appelle "The Power Cosmic". Disponible depuis quelques instants, elle apporte son lot de nouveautés, dont un joli personnage que vous voudrez probablement avoir.

Marvel Snap accueille le Surfeur d'Argent

Sans surprise, le nouveau personnage qui surfe sur la vague du pouvoir cosmique n'est autre que le Surfeur d'Argent. Son coût est de 3, et sa puissance de 0, ce qui paraît plutôt insignifiant. Mais dans Marvel Snap, le Surfeur a une capacité supplémentaire très pratique qui lui permettra de trouver sa place dans de nombreux cas. Quand il est joué, sa capacité "On Reveal" donne à toutes les autres cartes valant 3 un très intéressant +3 de puissance.

Le problème est que, comme tous les autres personnages de la nouvelle saison, Surfer n'est disponible pour le moment que dans le Season Pass de "The Power Cosmic". Cela vous permettra également d'obtenir des dos de cartes, des icônes, des titres et des variantes d'autres personnages tels que le Collectionneur et l'Infinaut. Tout un tas de ressources aussi, bien sûr. Ce Season Pass coûte toujours 9,99 euros.



En dehors des goodies du Season Pass, quelques cartes supplémentaires devraient être ajoutées à l'assortiment habituel que l'on gagne après les combats ou en boutique. Plus tard dans la semaine, Black Panther sera ajoutée en tant que carte de la série 5. La semaine prochaine verra l'ajout de Knull, une carte de Série 5 de coût 6 et de puissance 0, dont la capacité spéciale lui confère la puissance combinée de toutes les cartes détruites dans la partie en cours. Un excellent ajout à tout deck offensif.



Le 20 décembre, les deux dernières cartes de l'année seront ajoutées. Sentry est une carte de la série 5 de coût 4 et de pouvoirs 8 dont la capacité de révélation ajoute une carte vide de -8 pouvoirs au bon endroit. Vous devrez faire preuve de créativité avec lui.

Enfin, nous avons Darkhawk est une carte de la série 5 de coût 4 et de puissance 1 avec la capacité permanente d'avoir une puissance de +2 pour chaque carte dans le paquet de votre adversaire. Il pourrait être un bon contrepoids pour certaines stratégies populaires.

Enfin, sans payer, vous pourrez découvrir les nouveaux lieux. Lamentis-1 fait tirer trois cartes aux joueurs, puis détruit les deux paquets. Klyntar fusionne toutes les cartes de l'emplacement en un Symbiote après le tour 4. Vormir, fidèle à son apparition dans les films Avengers, détruira la première carte que vous jouerez sur lui. Enfin, Morag ne vous laissera pas jouer votre première carte à chaque tour sur elle.



Qui a dit que Marvel Snap était facile ?

Télécharger le jeu gratuit MARVEL SNAP