Harry Potter: La magie émerge : un jeu de cartes à collectionner en approche

C'est tout chaud ! Warner Bros Games et NetEase Global viennent d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu mobile autour de l'univers d'Harry Potter. Cette fois, c'est vers les cartes à collectionner que les développeurs se penchent en donnant vie à Harry Potter: La Magie Émerge.

Dans ce futur jeu, vous retrouverez les sorts les plus connus des livres et des films, des créateurs comme les licornes ou les lutins de Cornouailles, mais également des artefacts tels que le Monstrueux Livre des Monstres.

Ici commence votre voyage vers la maîtrise de la magie ! Vous avez reçu une invitation à fréquenter l'école de sorcellerie de Poudlard. Combattez en mode multijoueur, dans des matchs en temps réel. Parcourez les boutiques éblouissantes du Chemin de Traverse, résolvez des mystères en parcourant les couloirs de l'école, jouez au Quidditch, dansez au bal, explorez la Forêt interdite et bien plus encore dans ce nouveau jeu de rôle et de collection de cartes !