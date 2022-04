La fuite d'un document de l'UE parle de changements pour l'App Store, Messages, Siri...

Julien Russo

Nous l'avons vu à une multitude de reprises, Apple est très protecteur et peu ouvert d'esprit dès qu'il s'agit de faire des changements majeurs dans la distribution des applications, dans les applications préinstallées sur ses différents produits... Le problème, c'est que cette fermeture ne plaît pas à l'Union européenne qui veut remplacer beaucoup de choses avec une "loi sur les marchés numériques (DMA)" qui devrait bientôt sortir.

Un document qui fuite

Le média MacRumors a eu accès aujourd'hui à un document inédit mentionnant ce que pourrait provoquer comme changements la loi sur les marchés numériques (DMA) que veut mettre en place l'Union européenne au cours de l'année 2022.

Comme le révèle le document (censé être secret), l'UE pourrait obliger Apple à réaliser des modifications historiques et jamais envisagées sur des services populaires comme Siri, FaceTime, les navigateurs internet tiers, l'application Messages et... le fameux App Store !



Quand on regarde de plus près ce document, celui-ci dévoile que l'UE pourrait contraindre Apple à ouvrir le téléchargement des applications en dehors de l'App Store, les utilisateurs pourraient installer de nouvelles apps directement depuis les navigateurs internet comme Safari, Chrome ou Firefox en allant sur le site internet d'une entreprise ou d'un développeur indépendant.



Le document cite également le cauchemar d'Apple : l'ouverture obligatoire aux stores tiers, la firme de Cupertino serait obligée de partager sa distribution d'applications avec d'autres sociétés. Pourquoi un cauchemar ? Car, ça annonce de la difficulté pour récupérer la commission, pour la vigilance contre les applications d'arnaques et les malwares...

Pour les utilisateurs, c'est moins de sécurité et de confidentialité, pour Apple, c'est une gigantesque perte de revenus.



Toujours concernant l'App Store, l'UE planifie d'ouvrir les systèmes de paiements alternatifs, fini l'unique paiement via l'Apple ID, il deviendra possible de payer un achat intégré dans une app avec PayPal, Skrill, Amazon Pay... Pour les consommateurs, c'est une excellente nouvelle !

Ce sera open-bar pour les développeurs qui pourront choisir ce qu'ils veulent, sans qu'Apple ait son mot à dire.

L'UE prévoit aussi de donner la liberté aux navigateurs internet dans le choix des moteurs pour leurs applications sur smartphones et tablettes :

Le document élargit les dispositions visant à empêcher les entreprises d'obliger les développeurs à utiliser un moteur de navigateur particulier. Ce changement est probablement destiné à répondre directement à l'exigence d'Apple selon laquelle tous les navigateurs fonctionnant sur iOS et iPadOS doivent utiliser sa propre technologie WebKit, et permettrait aux navigateurs tiers comme Chrome, Edge, Brave et Opera de cesser d'utiliser WebKit et de passer à Chromium comme leurs homologues de bureau.

Du changement est aussi à prévoir du côté des assistants vocaux. L'Europe veut qu'un utilisateur puisse choisir son assistant par défaut, avec ce changement, on pourrait obtenir Alexa ou encore Google Assistant sur un iPhone, un Mac, un HomePod... Bien sûr, il faudra que les entreprises concernées souhaitent partager leurs assistants vocaux avec Apple.

La bonne nouvelle, c'est que la firme de Cupertino ne pourra plus vous imposer Siri par défaut !



Dernier point : les messageries instantanées et les apps de conversations vidéos. Avec la loi sur les marchés numériques (DMA), Apple devra garantir à ses utilisateurs (dans certaines circonstances) un fonctionnement avec des services concurrents et un cryptage complet de bout en bout.

Comme l'explique MacRumors, il est difficile de savoir dans quelle mesure Apple devra modifier ses services pour satisfaire les futures exigences de cette loi.

Et si Apple refuse de se conformer ?

Le document révèle des amendes extrêmement lourdes pour faire en sorte que des géants comme Apple respectent bien la loi plutôt que de payer une amende pour être tranquille.

On parle d'une sanction financière pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, en cas de résistance cela peut aller jusqu'à un désinvestissement forcé.



La loi sur les marchés numériques (DMA) doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et le Conseil avant sa mise en place. Selon la responsable de la concurrence numérique, Margrethe Vestager, cela pourrait être effectif en octobre 2022.

On imagine qu'Apple va créer un monumental coup de pression dans les prochaines semaines.