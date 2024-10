Les premiers benchmarks de la puce M4 sont impressionnants

Dans la nuit de dimanche à lundi, un YouTuber russe a réussi à publier sur YouTube un déballage d’un MacBook Pro avec la puce M4. Le souci, c’est que ce nouveau MacBook Pro n’a pas été annoncé, ce qui laisse un goût amer à Apple puisqu’il s’agit bien évidemment d’un produit qui est sorti de sa zone de production. En plus du déballage, il s’avère que ce MacBook Pro est en état de fonctionnement avec la puce M4 à l’intérieur, l’occasion parfaite pour voir en avant-première ce qu’a dans le ventre cette nouvelle puce face à la concurrence.

La puce M4 avant son annonce sur le MacBook Pro

Alors qu’Apple se prépare à lancer ses premiers Mac équipés de la puce M4 début novembre, les premières données sur ses performances commencent à émerger. Une récente fuite sur YouTube nous offre un aperçu des capacités du nouveau MacBook Pro M4, modèle “Mac16,1”. Grâce à des tests réalisés sur Geekbench, les scores de ce modèle révèlent une véritable avancée en termes de puissance.



Le MacBook Pro M4, équipé d’un processeur à 10 cœurs, obtient un score impressionnant de 3864 en monocœur et 15288 en multicœur sur Geekbench. En comparaison, l’iPad Pro de base avec la puce M4 et son processeur à 9 cœurs, atteint respectivement 3647 et 13135 points. Les modèles d’iPad Pro dotés de 10 cœurs, quant à eux, enregistrent des scores multicœurs autour de 14500, ce qui reste inférieur aux performances des Mac.

MacBook Pro M4 en fuite

Comparaison avec la génération précédente

Face à la puce M3, le M4 fait un bond dans les performances, c’est particulièrement flagrant sur le MacBook Pro. Les tests révèlent une augmentation des performances monocœurs de 26,7 % et multicœurs de 30,6 %. L’iMac M3 (doté d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 5 cœurs) avait obtenu un score de 3048 en monocœur et de 11708 en multicœur, ce qui place les nouveaux appareils M4 nettement en tête.



De plus, le score Metal du MacBook Pro M4 atteint 57603, ce qui surpasse l’iPad Pro M4 qui affiche 53374. En comparaison, la puce M3 obtenait un score de 47414, marquant une amélioration d’environ 21,5 % sur le plan graphique pour la nouvelle génération.



Les Mac M4 pourraient même tirer parti d’une gestion thermique plus efficace, ce qui offre une légère amélioration des performances par rapport aux iPad M4. Ce meilleur contrôle thermique permet à la puce de maintenir des vitesses plus élevées sur des périodes plus longues, un avantage considérable pour les utilisateurs.