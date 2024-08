Nouveaux Mac M4 : des changements de design en vue pour 2024-2025

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple préparerait une vague de mises à jour de ses Mac pour la fin 2024 et 2025. Au programme : la nouvelle puce M4, mais aussi au moins un changement de design majeur. Il s'agirait d'une refonte complète de la gamme Mac pour la rendre plus attractive et ainsi augmenter les ventes qui sont déjà excellentes.

MacBook Pro, iMac et Mac mini M4 attendus fin 2024

La transition vers la puce M4 devrait commencer pour les Mac dès cette année. Après l'iPad Pro en mai dernier, ce serait au tour des MacBook Pro, iMac 24 pouces et Mac mini de passer à cette nouvelle génération. A savoir que c'est une réelle nouveauté pour Cupertino d'inaugurer une nouvelle puce sur un iPad, l'entreprise le fait habituellement sur l'iPhone puis le Mac.

Côté design, pas de bouleversement en vue pour ces modèles. Tout juste peut-on s'attendre à ce que les accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad fournis avec l'iMac abandonnent enfin le port Lightning au profit de l'USB-C.

Mais sous le capot, le bond en performances devrait être significatif grâce à la puce M4. D'après les premiers benchmarks, celle-ci apporterait un gros gain sur le GPU et le moteur neuronal par rapport à la génération M3 — avec des performances encore plus importantes que sur l'iPad Pro grâce au refroidissement des machines.

2025 : d'importants changements de design en préparation

Pour les MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro, il faudra patienter jusqu'en 2025 pour profiter de la puce M4 selon Gurman. Mais l'attente pourrait en valoir la peine, car au moins un de ces modèles aurait droit à une refonte en profondeur. Le journaliste ne précise pas lequel, mais le Mac mini semble le candidat idéal. Son design en forme de petit pavé d'aluminium n'a quasiment pas évolué depuis 2010, à part quelques changements de ports. Un relooking serait plus que bienvenu.

Le Mac Pro pourrait aussi être concerné. Son imposant boîtier "cheese grater" hérité du modèle Intel de 2019 semble surdimensionné et peu adapté pour des puces Apple Silicon qui ne nécessitent pas autant de refroidissement et n'offrent pas d'évolutivité. Il va commencer à être très difficile de faire coexister le Mac Pro et le Mac Studio tant ce dernier emprunte toutes les caractéristiques de son grand frère plus cher et plus encombrant.



Quant au MacBook Air, un nouveau design paraît moins probable. Son châssis a été entièrement revu en 2022 et Apple a l'habitude de garder le même look pendant 4-5 ans sur cette gamme. De plus, la gamme ayant été renouvelée il y a peu, il est fort probable que le MacBook Air ne passe pas à la puce M4 avant la fin 2025 voire 2026. Réponse très bientôt !



