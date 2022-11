Le Brésil saisit les iPhone dans les magasins car Apple ne fournit pas de chargeur

L'autorité de régulation brésilienne a commencé la saisie des iPhones dans les magasins du pays, Apple ne respectant pas l'obligation de chargeur.



En septembre 2021, le ministère brésilien de la justice a ordonné la suspension des ventes d'iPhone dans le pays après avoir conclu qu'Apple portait préjudice aux consommateurs en ne proposant pas l'adaptateur secteur nécessaire pour recharger l'appareil. Même après avoir reçu des amendes à deux reprises, Apple ne se conforme toujours pas à cette exigence, ce qui a conduit à la saisie des iPhones dans des magasins de détail.

Le manque de chargeur pourrait coûter cher à Apple

Comme l'a d'abord rapporté Tecnoblog, le Procon do Distrito Federal a saisi "des centaines d'iPhones dans différents magasins de détail à Brasilia", la capitale du Brésil. Dans le cadre d'une action baptisée "Opération Décharge", l'organisme de réglementation vise à forcer Apple à se conformer à la législation locale qui exige que les smartphones soient livrés avec le chargeur inclus dans la boîte.



Selon le rapport, les iPhone ont été saisis dans les magasins des opérateurs et chez les revendeurs agréés Apple. Le régulateur a ordonné l'interdiction de tout modèle d'iPhone dépourvu du chargeur inclus dans la boîte. Bien qu'Apple ait cessé d'expédier l'accessoire gratuitement avec l'iPhone 12, la société a également mis à jour l'iPhone 11 avec une nouvelle boîte plus compacte sans l'accessoire.



Après la saisie des iPhones, la filiale brésilienne d'Apple a demandé au gouvernement d'autoriser la vente du smartphone dans le pays jusqu'à la décision finale du litige. La société a déclaré à Tecnoblog qu'elle continuait à vendre des iPhones au Brésil malgré l'opération.



En effet, le juge Diego Câmara Alves, qui a autorisé l'entreprise à continuer de vendre des iPhones au Brésil jusqu'à une décision finale, estime que l'entreprise ne viole aucun droit des consommateurs. Le juge affirme également que le régulateur brésilien "abuse de son pouvoir" avec une telle décision. Apple se dit confiant de remporter le litige et affirme que les clients "sont conscients des différentes options pour charger et connecter leurs appareils."

L'Apple TV 4K 2022 est mieux dotée au Brésil

Malgré l'outrecuidance affichée par la société de Tim Cook, la nouvelle génération d'Apple TV récemment sortie, qui est livrée avec une télécommande Siri doté d'un port USB-C au lieu du Lightning, n'est plus expédiée avec un câble de chargement. Partout, sauf au Brésil.



En effet, la nouvelle Apple TV 4K est toujours livrée avec un câble USB-C inclus dans la boîte pour les clients brésiliens, ce qui montre qu'Apple a voulu éviter une nouvelle salve de sanctions dans le pays de Neymar.