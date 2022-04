Apple veut diminuer le nombre de Genius dans ses magasins

Selon un rapport de Bloomberg, Apple a initié un processus de réduction des postes de support technique, les fameux Genius, dans certains de ses magasins de détail outre-Atlantique. Les employés de certains sites ont été informés que les postes de Genius ne seraient pas pourvus après le départ des personnes qui occupaient précédemment ces fonctions.

Apple revoit sa stratégie en Apple Store

Bloomberg cite les rapports de plusieurs employés en Apple Store, qui ont suggéré que l'absence d'embauche de la part d'Apple pourrait être due à des raisons de réduction des coûts ou à une diminution du nombre d'employés dans les magasins qui ne voient plus le même nombre de clients après la pandémie.

Apple n'a licencié aucun employé et n'a pas gelé les embauches, mais Apple aurait retiré des offres d'emploi verbales pour les rôles de Genius dans certaines situations, en plus de l'arrêt des embauches.



Le rôle des Genius d'Apple a toujours été une caractéristique de son expérience de vente au détail, une opération qui a débuté en 2001 et qui s'étend maintenant à plus de 270 magasins aux États-Unis. Mais le géant de la technologie a déjà repensé son approche au cours des dernières années. Dans bon nombre de ses magasins, Apple a supprimé le Genius Bar - une zone du magasin consacrée à la résolution des problèmes - et a préféré laisser les employés se déplacer pour aider les clients. Néanmoins, les employés de Genius continuent de s'occuper du dépannage, de l'enlèvement des produits réparés et de l'assistance générale.



Malgré ces rapports, des postes de Genius sont toujours annoncés sur le site Web d'Apple, qui a refusé de commenter la situation auprès de nos confrères.