Brésil : Apple condamné à payer 1 075$ à un client pour ne pas avoir fourni le chargeur

⏰ Il y a 2 heures

William Teixeira

Il y a plus d'un an, Apple expliquait retirer l'adaptateur secteur du packaging des iPhone pour réduire son empreinte carbone afin de lutter contre le réchauffement climatique. Si cette décision a été comprise dans tous les pays, ça n'a pas été le cas au Brésil où l'agence de protection des consommateurs de São Paulo a crié au scandale.

Un consommateur arrive à faire condamner Apple

Grâce au retrait de l'adaptateur secteur, Apple affirme réussir à éviter l'extraction de plus de 550 000 tonnes de minerai de cuivre, d'étain et de zinc. Le géant californien optimise aussi le transport, car les boîtes sont plus petites, ce qui permet de stocker plus d'iPhone sur les palettes.

Selon Apple, ces avancées en matière de protection de l'environnement équivalent à enlever 500 000 véhicules en circulation chaque année. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagné !



Aujourd'hui, le Brésil est l'un des rares pays dans le monde à attaquer Apple sur ce retrait de l'adaptateur secteur, il y a quelques mois, un juge a estimé qu'Apple violait la loi sur la protection des consommateurs en excluant un accessoire essentiel au fonctionnement de l'iPhone.

Apple a dit à plusieurs reprises que les clients pouvaient réutiliser leur ancien adaptateur secteur ou en commander un autre sur l'Apple Store en ligne, mais en vain... La firme de Cupertino n'est pas écoutée dès qu'elle avance des arguments liés à l'environnement.

Constatant que la justice se place du côté des acheteurs et se trouve être à l'opposé de la vision écologique d'Apple, des Brésiliens en ont profité pour poursuivre le géant californien pour non-respect de la loi. Visiblement ça fonctionne... Un client Apple a réussi à faire condamner le géant californien pour ne pas avoir mis l'adaptateur secteur dans le packaging de l'iPhone qu'il avait acquis.



Lors d'une audience au tribunal, le client a obtenu une indemnisation de 1 075 dollars ce qui lui a permis de rembourser approximativement 80% de l'argent dépensé dans l'achat de son iPhone !

Le média Tecmundo a relayé le verdict du procès :

Selon l'article 39 du Code de la consommation (CDC), la "vente d'égalité" est une pratique abusive et interdite au Brésil, il n'est donc pas permis de vendre le téléphone portable et le chargeur séparément. Par conséquent, Apple est condamnée après avoir vendu un modèle d'iPhone et un chargeur séparément à un consommateur de la ville de Goiânia. Selon le résultat publié par le juge Vanderlei Caires Pinheiro, du 6e tribunal civil de Goiânia, Apple doit indemniser le consommateur 5 000 R$ pour avoir effectué la "vente d'égalité" des appareils de l'entreprise.

La suppression de l'adaptateur secteur commence à coûter cher à Apple... La firme a déjà été obligée de payer une amende de 2 millions de dollars à deux reprises en 2021 !

Cette décision de justice ne devrait pas faire changer d'avis qui poursuit son engagement environnemental en réduisant le plus possible son empreinte carbone.