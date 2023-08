Moment lance ses objectifs T-Series de 3e génération pour iPhone

La société d'accessoires photographiques Moment, dont on a déjà loué le talent, a annoncé le lancement de ses objectifs de troisième génération. Au-delà des évolutions techniques à retenir, ce sont surtout les premiers accessoires de la marque conçus pour les iPhones modernes d'Apple. Les objectifs T-Series sont également compatibles avec les smartphones Android, et plusieurs objectifs sont disponibles.

Moment présente ses objectifs T-Series

C'est un petit événement en soi. En effet, c'est la première fois que Moment propose de nouveaux objectifs pour iPhone depuis 2017, c'est-à-dire depuis la sortie de l'iPhone X.

Vendus entre 120 et 150 dollars sur le site officiel, voici les nouvelles options d'objectifs :

Anamorphique 1,55x (150 $) - Les deux objectifs anamorphiques ont une ouverture 20 % plus large que les objectifs de la série M de Moment, ainsi qu'une conception à trois éléments pour de meilleures performances en basse lumière. L'objectif 1,55x offre l'effet le plus spectaculaire pour la capture vidéo.

(150 $) - Les deux objectifs anamorphiques ont une ouverture 20 % plus large que les objectifs de la série M de Moment, ainsi qu'une conception à trois éléments pour de meilleures performances en basse lumière. L'objectif 1,55x offre l'effet le plus spectaculaire pour la capture vidéo. Téléobjectif 58 mm (150 $) - Le téléobjectif 58 mm offre un zoom optique 2x et peut être utilisé avec le téléobjectif intégré des iPhones Pro d'Apple. Il est également possible d'utiliser un zoom 4x à l'aide de l'application Pro Camera by Moment.

(150 $) - Le téléobjectif 58 mm offre un zoom optique 2x et peut être utilisé avec le téléobjectif intégré des iPhones Pro d'Apple. Il est également possible d'utiliser un zoom 4x à l'aide de l'application Pro Camera by Moment. Grand angle 18 mm (130 $) - L'objectif grand angle 18 mm offre une vue grand angle similaire à celle de l'appareil photo ultra grand angle de l'iPhone, mais avec moins de distorsion. Il peut être associé à l'appareil photo ultra-large pour des prises de vue plus zoomées.

(130 $) - L'objectif grand angle 18 mm offre une vue grand angle similaire à celle de l'appareil photo ultra grand angle de l'iPhone, mais avec moins de distorsion. Il peut être associé à l'appareil photo ultra-large pour des prises de vue plus zoomées. 14 mm Fisheye (120 $) - L'objectif 14 mm Fisheye est un super grand angle avec un champ de vision de 200 degrés. Il peut utiliser le capteur d'image complet des nouveaux iPhones sans vignettage ni coins sombres. Il s'agit d'un objectif fisheye, qui présente donc une certaine distorsion.

(120 $) - L'objectif 14 mm Fisheye est un super grand angle avec un champ de vision de 200 degrés. Il peut utiliser le capteur d'image complet des nouveaux iPhones sans vignettage ni coins sombres. Il s'agit d'un objectif fisheye, qui présente donc une certaine distorsion. Macro 10x (120 $) - L'objectif Macro permet de prendre des photos zoomées de petits objets à une distance d'un centimètre. Associé à l'objectif large, il permet d'améliorer la texture et les détails par rapport à la fonction macro intégrée à l'iPhone. C'est aussi un bon moyen d'avoir cette option sur un iPhone mini par exemple.

Le seul hic, c'est que ces objectifs nécessitent une coque Moment compatible, ce qui rajoute un certain coût. Moment propose des étuis pour les derniers modèles d'iPhone et prévoit également de prendre en charge l'iPhone 15 lors de son lancement. Les précommandes sont disponibles avec une coque pour l'iPhone 15, et l'accessoire sera expédié après le lancement des nouveaux iPhones.



Les objectifs de la série T de Moment peuvent être utilisés avec l'iPhone 13 et l'iPhone 14 / 14 Pro. Moment propose un programme de reprise des objectifs M-Series qui permet d'obtenir jusqu'à 50 $ par objectif sous forme de crédit en magasin, à valoir sur les nouveaux objectifs 2023.



Les objectifs de la série T peuvent être commandés dès aujourd'hui sur le site de Moment et seront expédiés à partir du 7 septembre. La livraison est gratuite à partir de 198 $, même vers la France. En attendant, les objectifs M-Series sont toujours vendus sur Amazon.

