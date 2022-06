Le hack pour avoir CarPlay fonctionne enfin sur toutes les Tesla

Le développeur polonais Michał Gapiński a publié une version améliorée de son "Tesla Android Project" qui apporte l'expérience CarPlay d'Apple sur toute la gamme du constructeur américain, et plus seulement à la Model 3.



Selon un tweet de Gapiński, la version 2022.25.1 fournit "une intégration CarPlay 100 % fonctionnelle pour n'importe quelle Tesla", et s'accompagne de plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs.

Les nouveautés de Tesla Android Project 2022.25.1

Dans sa version 2022.25.1, le projet prend désormais en charge la lecture de vidéos DRM pour que des apps comme Netflix fonctionnent normalement, un verrouillage d'orientation pour que des apps comme Apple Music se lancent automatiquement en mode paysage, et le hack utilise désormais Android 12.1 pour une meilleure stabilité et de meilleures performances.

Comment cela fonctionne ?

Le contournement CarPlay de Gapiński implique l'utilisation d'un Rasberry Pi avec un modem LTE et un point d'accès Wi-Fi, exécutant un firmware personnalisé basé sur Android, ainsi qu'un câble micro-HDMI vers HDMI et un câble Ethernet.



Le navigateur embarqué est utilisé pour se connecter au Rasberry Pi et afficher l'interface CarPlay sur l'écran de la Tesla, où les applications Apple, notamment Maps et Apple Music, fonctionnent comme prévu. Le système fonctionne pendant la conduite et peut également être contrôlé à l'aide des boutons multimédia du volant de la Tesla.



Malgré la prépondérance de CarPlay sur de nombreuses voitures électriques, Tesla n'offre toujours pas de support officiel. Le PDG de Tesla, Elon Musk, ne répond pas aux demandes sur Twitter pour que la société apporte CarPlay à ses véhicules, bien que ce soit l'une des fonctionnalités les plus demandées par les propriétaires de voitures de la marque. Cependant, il n'est pas contre apporter CarPlay dans les Tesla.



Lors de la Worldwide Developers Conference 2022, Apple a présenté en avant-première la prochaine génération de CarPlay pour les véhicules compatibles. L'expérience CarPlay de nouvelle génération prendra en charge plusieurs écrans dans un véhicule, offrira des commandes de climatisation intégrées pour régler la température de la climatisation ou du chauffage dans l'interface CarPlay, et plus encore comme les compteurs de vitesse.



Apple a déclaré que les premiers véhicules compatibles avec CarPlay+ seront annoncés à la fin de l'année 2023. Les constructeurs automobiles concernés sont Audi, Porsche, Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Nissan, Volvo, Renault et d'autres.