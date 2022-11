Concept : et si Apple CarPlay débarquait dans les Tesla ?

L'un des avantages aujourd'hui quand vous achetez un nouveau véhicule, c'est que vous retrouvez Apple CarPlay ou Android Auto qui vient compléter votre expérience multimédia au volant. La majorité des constructeurs automobiles ont des accords avec Apple et/ou Google, mais pas Tesla... L'entreprise d'Elon Musk souhaite tout faire elle-même, ce qui ne plait pas forcément à tout le monde, surtout les adeptes de l'écosystème Apple !

CarPlay dans une Tesla ? Le rendu est assez convaincant !

Le designer John Calkins est de retour avec une nouvelle idée de ce à quoi pourrait ressembler le futur CarPlay dans une Tesla Model 3 et Model Y, cette fois, il présente une "disposition modulaire et ajustable". Comme vous pouvez le constater dans les images ci-dessous, le concept imagine deux parties qui diviseraient l'expérience utilisateur en deux, à droite, on a une application en fonctionnement et à gauche une autre application accompagnée de quelques détails sur la charge actuelle de la Tesla.

Pour réaliser ce concept, John Calkins a pris en compte les changements à venir dans les prochaines générations de CarPlay. Il y a quelques mois, Apple a déclaré que les futures versions de CarPlay permettraient aux utilisateurs de "personnaliser leur expérience de conduite en choisissant parmi une variété de styles de groupes de jauges, et avec l'ajout de la prise en charge des widgets, les utilisateurs auront un accès rapide aux informations météorologiques et musicales sur leur tableau de bord".

Parmi les autres atouts de ce concept, l'utilisateur a une visibilité instantanée aux applications dans un dock vertical qui s'affiche en permanence dans la partie gauche de l'écran. Pourquoi à cet endroit ? Car cela permet au conducteur d'atteindre plus facilement les apps quand il est sur la route.

On retrouve également dans le coin supérieur gauche avec la charge restante, l'information sur la vitesse en temps réel ainsi qu'une petite mention de la limite de vitesse (en tout petit).

Pour le moment, Apple CarPlay ou même Android Auto ne sont pas encore d'actualité sur les Tesla, l'entreprise souhaite conserver un OS maison contrôlé par ses propres développeurs.

Cette décision déçoit évidemment beaucoup de personnes, les clients Apple voudraient retrouver les applications Apple comme la météo, Apple Plans, l'App Store... Mais c'est malheureusement impossible à cause d'Elon Musk qui ne veut pas de CarPlay dans les Tesla.



Certains clients ont contourné le blocage de Tesla comme c'est le cas du développeur polonais Michał Gapiński qui a réussi à installer Apple CarPlay dans sa Tesla avec du matériel supplémentaire.