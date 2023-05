Le cofondateur d'Apple dézingue Musk, Tesla et la gestion actuelle des IA

Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, n'a pas sa langue dans sa poche et cette nouvelle interview le prouve. Selon lui, l'intelligence artificielle est en train de franchir un nouveau cap en ce début d'année et il est urgent de commencer à agir. Concernant l'IA pour la conduite autonome des Tesla, il la juge horrible et loin de ce qu'on lui avait vendu au départ.

Steve Wozniak dans ses œuvres

Ce mardi, le célèbre cofondateur d'Apple Steve Wozniak a donné une interview auprès de CNN. L'occasion d'évoquer plusieurs sujets comme Tesla ou encore la démocratisation récente de l'intelligence artificielle.



En ce qui concerne l'IA, il a tenu un discours inquiétant, jugeant le secteur bien trop laxiste sur les dangers d'un tel mécanisme s'il commence à entrer dans la vie de tous les êtres humains. Avec une technologie aussi puissante et encore en phase de développement, il serait vital de préparer les utilisateurs aux aspects négatifs qui peuvent surgir dans leur vie.



Bien évidemment, il reconnaît comme nous tous que l'IA a beaucoup de points positifs et qu'elle sera un atout majeur du monde futur. Comme nous l'avons indiqué dans un précédent article, il ne faudrait pas reproduire les mêmes erreurs du passé qu'avec internet en général ou plus précisément les réseaux sociaux.



Malheureusement, les mois passés donnent l'impression que les personnes compétentes sont déjà en retard sur la partie prévention. Par exemple, seule l'Italie a bloqué ChatGPT le temps que le service mette en place une gestion des données utilisateurs cohérente. Tous les autres n'ont même pas réagi.

Je crois juste que lorsqu'une technologie aussi puissante est introduite dans nos vies, nous devrions regarder ce qu'elle nous apporte de bon et de mauvais.



Nous devrions être responsables et nous devrions étudier ces choses et préparer les gens pour l'avenir, sans oublier de prendre des mesures pour éviter qu'elle ne soit trop horrible et mauvaise.

Tesla en prend pour son grade

Concernant Tesla, Wozniak a eu les mêmes propos qu'en 2018. Si la voiture en elle-même est excellente pour une voiture électrique, ses capacités sont largements survendues. Preuve en est avec le FSD (Full Self Driving) qui doit permettre depuis des années à une Tesla de conduire de manière autonome à 100 %.



Une promesse utopique qui ne s'est jamais concrétisée et qui d'ailleurs n'est toujours pas prête de voir le jour. Un mensonge qui agace le créateur d'Apple qui n'a pas mâché ses mots, dénonçant cette IA comme "tueuse".



Avec les nombreuses histoires autour des accidents mortels suite à l'utilisation de ce service, difficile de lui donner tort. Elon Musk s'était fortement emballé sur le sujet il y a sept ans en arrière.