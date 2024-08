Un concept d'Apple Watch X qui vaut le détour

Dans quelques mois, l'Apple Watch Series 9 sera à la retraite pour laisser place à une génération symbolique : l'Apple Watch X qui sera le 10e modèle (hors Ultra et SE). Pour cette nouvelle Apple Watch qui devrait être annoncée à la rentrée, les rumeurs parlent d'une énorme refonte avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Si vous faites partie de ceux qui ont critiqué le peu de nouveautés ces dernières années sur la célèbre montre connectée d'Apple, vous devriez être comblé cette fois-ci !

Un concept d'Apple Watch X aux airs de l'Apple Watch Ultra

L'Apple Watch est aujourd'hui la montre connectée la plus populaire et utilisée dans le monde et Apple compte bien conserver cette tendance en sa faveur pour les années à venir. Pour 2024, le géant californien se prépare à révéler l'Apple Watch X, un nouveau modèle qui succèdera à l'Apple Watch Series 9 et qui sera un peu symbolique puisqu'il s'agira du dixième modèle de la gamme classique de l'Apple Watch. Plusieurs rumeurs ont indiqué qu'Apple va chercher à marquer le coup en proposant une Apple Watch avec un design complètement "repensé", une épaisseur fortement réduite et un nouveau système de bande magnétique.



Pour l'instant, ce sont les seules informations que nous ayons, il n'y a malheureusement aucune fuite visuelle venant des chaînes d'approvisionnement. Cette absence de représentation de l'Apple Watch X a fait travailler l'esprit de Lukas Gehrer de l'agence de design allemande Wordsmattr. Gehrer a imaginé à quoi pourrait ressembler la future Apple Watch...

Dans ce concept inédit, on identifie la prise en compte de plusieurs brevets qui ont été déposés par Apple dans le registre de l'USPTO aux États-Unis. Selon le designer, Apple pourrait potentiellement rapprocher le design de l'Apple Watch X de celui de la Ultra 2, on retrouverait des bords plats avec des contours légèrement incurvés.



Le concept imagine plusieurs nouveautés avec l'Apple Watch X :

Un Touch ID dans la Digital Crown : plus besoin de saisir le code à 4 chiffres de votre Apple Watch pour la déverrouiller, il suffira de poser l'un de vos doigts de votre main opposé pour déverrouiller votre Apple Watch.

: plus besoin de saisir le code à 4 chiffres de votre Apple Watch pour la déverrouiller, il suffira de poser l'un de vos doigts de votre main opposé pour déverrouiller votre Apple Watch. Une caméra de 8 mégapixels intégrée dans la partie supérieure : selfie, appel vidéo... la caméra offrirait l’opportunité de profiter de fonctionnalités comme FaceTime, ce qui permettrait de creuser davantage l'indépendance à l'iPhone.

: selfie, appel vidéo... la caméra offrirait l’opportunité de profiter de fonctionnalités comme FaceTime, ce qui permettrait de creuser davantage l'indépendance à l'iPhone. Des bracelets sport premium spéciaux : basé sur une rumeur de Mark Gurman, le designer a imaginé des bracelets capables de surveiller votre pression artérielle et d'envoyer les résultats vers l'Apple Watch qui les transmettra à l'application "Santé" de votre iPhone.

Pour l'instant, les rumeurs restent assez discrètes à propos de l'Apple Watch X, toutefois, plus on approche de la date de présentation et plus les chances de voir des fuites intéressantes être mises en ligne augmentent. Que ce soit par les clients ou même les investisseurs d'Apple, il y a une grande attente autour de cette "Apple Watch 10ᵉ anniversaire".



Après les difficultés aux US autour de l'Apple Watch Series 9 et sa suspicion de violation de brevet concernant le capteur d'oxygène dans le sang, Apple va pouvoir tourner la page avec la 10ᵉ génération qui sera un vent de fraîcheur.