La nouvelle version de CarPlay s'appellerait CarPlay+ (payant ?)

Une filiale de Volkswagen vient (peut-être) de nous révéler le véritable nom de la nouvelle version CarPlay qui doit débarquer officiellement en 2023. Si tel était le cas, on parlerait alors de CarPlay+, ce qui laisse suggérer un modèle économique par abonnement...

Bientôt CarPlay+

Lors de la WWDC22 en début de mois, Apple a présenté une nouvelle version de CarPlay. Plus grande, plus complète et plus immersive, elle a pour objectif de se propager sur tous les écrans du véhicule et d'interagir avec toutes les fonctions et données.



La plupart des constructeurs automobiles, même ceux annoncés comme "partenaire" durant la conférence, semblent pour le moment sur la retenue. Bien que Volkswagen ne soit pas présent dans cette liste, son PDG a tout de même encensé l'Apple CarPlay il y a quelques jours.



En parlant de Volkswagen, l'une de ses filiales nommé Cariad et spécialisée dans les logiciels automobiles vient peut-être de nous révéler une information encore secrète. Via une offre de recrutement pour un poste au sein de son entreprise à Munich, elle a indiqué la mention "CarPlay+" dans le titre.

Bien évidemment, impossible de savoir si c'est une information exclusive qu'ils ont en interne ou un simple nom de code qu'ils ont choisi eux-mêmes pour faciliter la compréhension de l'intitulé du poste. Quoi qu'il en soit, ce principe d'ajouter un (+) au nouveau CarPlay aurait du sens étant donné que c'est une version améliorée du système de base.



En revanche, cela pourrait également indiquer que ce CarPlay 2.0 est payant. Comme on peut le constater chez de nombreuses entreprises et même au sein d'Apple (Apple TV+, Fitness+...), le fait d'ajouter un (+) au nom du projet ajoute aussi un prix à payer pour y accéder.



Nous devrions avoir la réponse d'ici 2023.