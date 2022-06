Le patron de Volkswagen croit en CarPlay, pas en l'Apple Car

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, s'est montré sceptique quant à l'intention d'Apple de vendre un véhicule complet et estime que l'entreprise doit plutôt se concentrer sur les logiciels de cockpit comme CarPlay. Des propos très intéressants rapportés par Reuters.

Pas d'Apple Car selon Herbert Diess

Herbert Diess a fait ces commentaires lors de la conférence technologique hub.berlin à Berlin, où Apple est également présent représenté par sa vice-présidente de l'environnement, de la politique et des initiatives sociales, Lisa Jackson. "Je ne suis pas sûr qu'Apple finisse par mettre des voitures sur le marché. Ce serait un gros effort", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il pense qu'Apple se concentrera plutôt sur les logiciels de cockpit de voiture.

Ces remarques interviennent quelques semaines après qu'Apple a dévoilé une expérience CarPlay de nouvelle génération lors de la WWDC 2022, avec la prise en charge de plusieurs grands écrans, mais aussi de nouveaux paramètres comme les compteurs de vitesse, le niveaux de carburant, les commandes de climatisation, etc. Les utilisateurs pourront personnaliser leur expérience en voiture en choisissant différents modèles de groupes de jauges et de widgets, la nouvelle version de CarPlay 2.0 offrant effectivement une expérience entièrement conçue par Apple pour tous les affichages et fonctions d'une voiture. Malgré la personnalisation des utilisateurs, la société américaine a déclaré que les constructeurs automobiles seront en mesure de conserver un sentiment d'identité de marque avec le nouveau système.



Apple a expliqué que les premiers véhicules qui prendront en charge la nouvelle expérience CarPlay seront annoncés à la fin de 2023. Bien que Volkswagen ne fasse pas partie des constructeurs qui se sont engagés à le mettre en œuvre dans leurs nouvelles voitures, deux des sous-marques du géant de l'automobile, Audi et Porsche, figurent sur la liste des premiers clients.



Si cela est un fait avéré, la rumeur veut qu'Apple travaille depuis de nombreuses années sur un véhicule électrique à conduite autonome. La présentation pourrait avoir lieu en 2024 et certains comme Gurman de Bloomberg évoquent une voiture sans volant ni pédale.