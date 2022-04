Les Américains disent avoir un meilleur lien affectif avec Tesla et Disney qu'avec Apple

Julien Russo

Chaque année, des dizaines d'études aux États-Unis évaluent comment sont perçues les grandes entreprises aux yeux des consommateurs Américains. Si Apple est souvent à la première place dans énormément d'études, le géant californien se retrouve cette fois-ci en troisième position dans cette enquête qui a une importance toute particulière !

Apple reste quand même devant plusieurs de ses concurrents

La dernière étude Brand Intimacy 2022 de MBLM s'est intéressé au lien affectif que possèdent les Américains envers les populaires marques qu'ils peuvent parfois utiliser plusieurs fois au quotidien.

L'objectif de cette étude était de savoir quelle entreprise arrivait à générer le plus gros taux d'attirance auprès des consommateurs américains.



Les résultats de cette année sont assez surprenants, car quatre marques technologiques figurent dans le TOP 10 des réponses, on retrouve Tesla, Apple, Sony et Android (Google). Le reste se trouve être des sociétés cinématographiques, des services en ligne ou encore des constructeurs automobiles.



L'étude a exposé aux sondés plus de 600 marques et s'est servie de l'intelligence artificielle pour analyser plus de 1,4 milliard de mots publiés sur internet sur toute l'année 2021. En croisant les réponses des personnes physiques qui ont réagi à l'enquête et les données recueillies sur internet, MBLM a pu établir un classement d'une fiabilité déconcertante pour présenter les marques qui créent le plus de "liens affectifs" chez les Américains.

Mario Natarelli, associé et directeur de MBLM déclare sur l'exploitation de l'IA:

Nous sommes ravis de partager la prochaine génération de l'étude Brand Intimacy. Tirer parti du Big Data et de l'intelligence artificielle fait passer la science émotionnelle derrière la performance de la marque à un niveau supérieur. Cette nouvelle méthodologie nous donne des informations plus larges et plus en temps réel. Nous sommes maintenant en mesure d'évaluer un sentiment plus authentique et plus vif de la part des consommateurs.

Voici le TOP 10 de l'étude :

Disney : 68,1% Tesla : 67,4% Apple : 65,3% Sony : 65% YouTube : 64,3% Mercedes : 63,9% Trader Joe's (chaîne de supermarché aux États-Unis) : 59,8% Netflix : 59,6% Android : 59,1% SEGA : 59,1%

Même si Apple peut avoir le regret de ne pas être à la première position, la firme de Cupertino continue de travailler à renforcer les liens avec les clients. Cela se réalise à travers ses produits, ses communications, son assistance, ses valeurs, ses engagements...