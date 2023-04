CarPlay est disponible sur 800 modèles de véhicules, Lotus prépare CarKey

Le chiffre a de quoi impressionner. CarPlay est désormais disponible dans plus de 800 modèles de véhicules vendus aux États-Unis, selon une page récemment mise à jour sur le site web d'Apple. Jusqu'à la semaine dernière, la page dédiée indiquait que la plateforme logicielle embarquée était disponible dans plus de 600 modèles de véhicules. Pour atteindre les 800 unités, la firme de Cupertino a ajouté de nombreux modèles de véhicules 2023 et 2024 à la liste. Du côté de Lotus, on s'apprête à prendre en charge Car Key.

Apple fait un pied de nez à GM

Le nouveau chiffre tombe pile après l'annonce par General Motors de son intention de supprimer progressivement CarPlay dans ses futurs véhicules électriques au profit de sa propre plateforme logicielle, développée en partenariat avec Google. Cette décision a suscité de vives réactions de la part des clients, compte tenu de l'immense popularité de CarPlay, à tel point que GM a du s'expliquer. L'entreprise américaine avait alors promis qu'elle mettait au point un système d'exploitation "holistiquement intégré" avec une "expérience de navigation et de recharge nettement améliorée pour les futurs propriétaires de véhicules électriques".

Lors de la WWDC 22 de l'année dernière, Apple a déclaré que 79 % des acheteurs américains ne considéreraient qu'un véhicule fonctionnant avec CarPlay, et a déclaré que la plateforme était disponible dans 98 % des véhicules vendus dans le pays.

Il s'agit d'une caractéristique indispensable lors de l'achat d'un nouveau véhicule.

Non content de dominer le marché de l'info-divertissement embarqué, Apple prévoit de lancer la nouvelle génération de CarPlay dans le courant de l'année, en allant bien plus loin grâce à la prise en charge de plusieurs écrans sur le tableau de bord, l'intégration du combiné d'instruments, des commandes de climatisation, une application radio FM, des widgets, une personnalisation accrue, et bien plus encore. Apple a déclaré que les premiers véhicules prenant en charge la nouvelle expérience CarPlay 2.0 seront annoncés dans les prochains mois, et que plus d'une douzaine de constructeurs automobiles se sont engagés à la proposer.

Lotus va adopter CarKey

Dans le même ordre d'idées, un code sur les serveurs d'Apple suggère que le constructeur automobile britannique Lotus prévoit de prendre en charge la fonction de clé de voiture numérique d'Apple (CarKey) dans l'application Wallet, ce qui permettrait aux futurs véhicules d'être déverrouillés, verrouillés et démarrés à l'aide d'un iPhone ou d'une Apple Watch, comme chez BMW et Hyundai par exemple.