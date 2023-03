D’après iOS 16.4, CarKey ne prendra plus en charge le NFC à l'avenir

Car Key a été introduite en 2020 avec iOS 13.6, et comme son nom l'indique, cette fonctionnalité permet aux propriétaires de voitures compatibles d'utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch pour déverrouiller les portes et même démarrer le moteur. Actuellement, Car Key fonctionne avec les technologies NFC et Ultra Wideband (UWB), mais Apple pourrait abandonner la prise en charge du NFC à l'avenir. C'est ce que suggère la dernière version bêta d'iOS 16.4.

CarKey pourrait ne plus fonctionner via NFC avec les nouvelles voitures

Selon 9to5Mac, le code d'iOS 16.4 bêta 3 contient des indices quant à l'abandon de la prise en charge de la technologie NFC par CarKey. Plus précisément, de nouvelles chaînes de caractères ajoutées au système d'exploitation de l'iPhone indiquent qu'une "voiture n'est pas compatible avec ce modèle d'iPhone/Apple Watch" pour les appareils qui sont uniquement compatibles avec le NFC.

Pour ceux qui ne connaissent pas, la norme NFC (ou communication en champ proche) est la même technologie que celle utilisée pour Apple Pay, dans laquelle l'appareil doit être tenu à proximité du lecteur pour établir une connexion et transmettre des données. L'UWB, en revanche, est une technologie plus moderne et plus intelligente, capable de mesurer avec précision la distance entre deux appareils.



Mais ce n’est pas tout car l'UWB est également plus sûre que la NFC. L'AirTag d'Apple est un exemple d'appareil fonctionnant sur la base de la technologie Ultra Wideband.



En ce qui concerne la clé de voiture, la fonctionnalité fonctionne avec l'iPhone XS ou une version ultérieure et l'Apple Watch Series 5 ou une version ultérieure, car ces appareils sont tous équipés de la technologie de lecture NFC en arrière-plan. Cependant, les appareils équipés de la puce U1 peuvent profiter de la technologie UWB pour une meilleure expérience Car Key.

Si les nouvelles voitures abandonnent effectivement la prise en charge de la NFC pour CarKey, ces véhicules nécessiteront un appareil doté de la puce U1, qui sont :

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

Apple Watch 6

Apple Watch 7

Apple Watch 8

Apple Watch Ultra

Comme vous pouvez le constater, cela exclut non seulement les anciens modèles d'iPhone et d'Apple Watch, mais aussi l'iPhone SE et l'Apple Watch SE, car aucun d'entre eux n'est équipé de la puce U1. Bien sûr, il faudra peut-être encore du temps avant que ce changement ne prenne effet, mais Apple prépare déjà le terrain, probablement pour son Apple Car qui doit être présentée d’ici 2025.