Volvo ajoute CarPlay à plus de 200 000 de ses véhicules via une mise à jour à distance

Il aura fallu du temps mais Volvo se décide enfin à intégrer CarPlay sur des centaines de milliers de ses véhicules. C'est grâce à la mise à jour à distance que les véhicules compatibles pourront bientôt offrir le système d'Apple en voiture, pour le plus grand bonheur des clients Volvo en possession d'un iPhone.

Il était temps...

Bonne nouvelle pour les personnes qui possèdent un iPhone et un véhicule Volvo. Comme indiqué par le site EV, la marque suédoise déploie officiellement le système CarPlay pour ses véhicules présents sur pas moins de quatorze marchés différents.



Au total, pas moins de 200 000 véhicules devraient être concernés par cette annonce. Pour réaliser cet ajout à grande échelle, Volvo va se servir de la mise à jour en direct (à distance), une pratique de plus en plus répandue et dorénavant banale dans les véhicules électriques. L'entreprise explique que la mise à jour à distance est désormais indispensable pour continuer à améliorer le confort de ses clients même après que la vente de la voiture.

Grâce aux mises à jour en direct, nous pouvons nous assurer que nos clients peuvent profiter rapidement et facilement des nouvelles fonctionnalités. Cela signifie également qu'une nouvelle voiture Volvo n'est plus à son meilleur lorsqu'elle sort de l'usine, mais continue de s'améliorer à mesure que nous lançons des mises à jour supplémentaires.

Quels sont les modèles concernés ?

Volvo n'a pas encore annoncé la liste exacte des véhicules compatibles mais nul doute que tous ceux qui exécutent déjà Android Auto seront éligibles et recevront la mise à jour prochainement. Pour les autres, il faudra patienter le temps d'avoir plus d'info et surtout s'assurer que votre véhicule est équipé de la mise à jour en direct.



La marque est visiblement en bons termes avec Apple en cette année 2022 car il y a tout juste cinq mois, elle avait déjà officialisé l'achat d'iPhone et d'Apple Watch pour plus de 1500 de ses employés. Les produits floqués d'une pomme étant jugés comme des produits pouvant améliorer la productivité tout en ajoutant du confort aux salariés.