Le fondateur d'Oculus estime que le casque d'Apple est génial

Le casque de réalité mixte d'Apple est peut-être le produit le plus attendu de l'année du côté de la tech et, alors que les rumeurs s'intensifient comme jamais, le fondateur d'Oculus, Palmer Lucky, a déclaré qu'il était "so good". Comprenez qu'il est génial !



Le casque VR et AR d'Apple est considéré depuis longtemps comme une version haut de gamme, sans que personne en dehors de l'entreprise n'ait eu l'occasion de l'essayer. Mais les premiers testeurs ont dit être époustouflés récemment, et Palmer Lucky semble en faire partie.

Adoubé par le créateur d'Oculus

Le fondateur d'Oculus, depuis racheté par Meta qui propose notamment le Meta Quest Pro, a posté dimanche une phrase qui a fait le tour de Twitter :

The Apple headset is so good. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 14, 2023

Le casque d'Apple est tellement bon.

L'absence de détails supplémentaires et la brièveté du message lui-même ne signifient pas nécessairement que Luckey a eu l'occasion d'essayer le casque, mais il en sait apparemment suffisamment. De plus, son influence dans le secteur de la VR lui donne automatiquement du crédit.



En tant que fondateur d'Oculus, Luckey a participé à l'élaboration de l'état actuel de la technologie des casques VR, avant que l'entreprise ne soit rachetée par Facebook il y a bientôt dix ans. Lorsqu'il travaillait pour le réseau social, aujourd'hui Meta, M. Luckey a déclaré qu'Oculus ne prendrait pas en charge le Mac pour son casque Rift tant qu'il n'aurait pas sorti un "bon ordinateur" donnant la priorité aux GPU haut de gamme.



Il a quitté la société en 2017 pour lancer la société de technologie de défense Andruil Industries.

Apple va entrer dans la danse

Sans aucun doute, Apple ne devrait plus tarder à révéler son premier casque, puisqu'il est prévu qu'il soit le principal centre d'intérêt de la WWDC 2023 en juin prochain.



Le casque Apple, qui devrait coûter environ 3 000 $ lorsqu'il sera commercialisé à l'automne, aurait un style "masque de ski", avec des écrans 4K haute résolution pour chaque œil et une pléthore de caméras et de capteurs internes et externes pour prendre en charge le suivi des mains et des yeux, ainsi que certaines fonctions de réalité augmentée.



Ses cas d'usage comprendront apparemment l'extension du bureau de macOS, la prise en charge d'une vaste gamme d'applications iPad, Apple travaillant sur des versions VR personnalisées de ses propres outils et applications comme FaceTime et iMessage, ainsi que des jeux spécifiques. Mais ce n'est qu'en 2025 voire 2026 qu'Apple doit lancer la version ultime, des lunettes appelées Apple Glass.