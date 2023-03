Le génial Osmos+ engloutit tout sur Apple Arcade

Comme annoncé en début de mois, le classique Osmos revient sur l'App Store, mais seulement pour les abonnés à Apple Arcade, le service de jeu en illimité d'Apple. Comme le titre sorti en 2010 (déjà !), il s'agit d'engloutir des organismes plus petits que vous, sans se faire soi-même avaler. Tout un programme qui reflète la vie sur notre chère planète.

Osmos+ est disponible pour les abonnés

Le vainqueur de l’Apple Design Award et le jeu iPad de l’année est donc désormais disponible sur Apple Arcade. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Osmos, voici le trailer vidéo de l'époque :

Entrez dans le monde darwinien d’une cellule galactique. Grandissez en absorbant des organismes plus petits, mais attention à ne pas vous faire absorber.

Osmos+ est un jeu original qui reprend les lois de la physique et qui propose des graphismes de qualité accompagnés d’une bande-son entêtante. Si son principe rappelle flOw, son ambiance et son gameplay sont assez différents pour vous accrocher des heures durants.



Dépouillé, Osmos l'est volontairement. Pour y jouer, il suffit de comprendre que les cellules rouges peuvent vous manger et que les bleus sont vos proies. Mais évidemment, le jeu est loin d'être si manichéen. La subtilité réside dans le fait que vous avez la possibilité (et devrez) d'expulser des bulles à un moment donné pour avancer. Mais assez parlé, à vous de découvrir ses 72 niveaux à travers 8 univers comme les boîtes de Petri, les systèmes solaires massifs et autres.



Pour jouer à Osmos+, abonnez-vous à Apple Arcade à 4,99 euros par mois. Disponible sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac.

Télécharger le jeu Osmos+