Les prochains Apple Vision seront plus légers et plus petits

Apple a annoncé son premier casque VR, le Vision Pro, lors de la WWDC 23 en juin dernier. L'appareil, aussi appelé ordinateur spatial, n'est pas encore commercialisé, mais Apple travaille déjà sur ses prochaines itérations. En toute logique, la société oeuvre à les rendre plus petits et plus légers, afin de faciliter leur port et utilisation. Il s'agit de modèles "Pro" et non "Pro".

La question du poids

Dans sa dernière lettre d'information "Power On", Mark Gurman a déclaré que le "Vision Products Group", la division d'Apple chargée des casques VR, travaillait au développement d'autres casques à l'avenir. Parmi les priorités se trouve le poids de l'appareil, dans le but d'améliorer le confort pour un produit que l'on porte des heures durant sur la tête.

Selon notre confrère, Apple envisage plusieurs casques Vision, dont un moins cher et une version encore plus puissante. Bien que le Vision Pro soit plutôt léger pour sa catégorie, l'entreprise souhaite toutefois réduire l'encombrement.

Le travail sur le prochain Vision Pro n'en est qu'à ses débuts, mais la société espère rendre l'appareil plus léger et au moins légèrement plus petit. Il pèse actuellement près d'un demi-kilo, et les tests ont montré qu'il peut sembler trop lourd pour certains utilisateurs, même sur de courtes distances. Apple envisage d'y remédier sur le premier modèle avec une sangle sur la tête, mais l'allègement de l'appareil est une meilleure solution à long terme.

L'autre chantier de l'équipe de développement concerne les lentilles de prescription. Le Vision Pro est équipé de lentilles de prescription magnétiques, mais Apple souhaite simplifier l'ensemble de la configuration. L'entreprise envisage de fabriquer des casques sur mesure, mais cela s'accompagnera forcément de difficultés supplémentaires, comme expliqué dans un récent brevet.



À terme, Apple a pour objectif de proposer des lunettes légères, qui résoudront ces deux problèmes, à savoir le poids et la correction de l'acuité visuelle. Les Apple Glass seraient conçues pour être portées toute la journée. En attendant le produit ultime, les prochains casques AR/VR de la société devraient également voir leur poids et leur taille réduits, ce qui rendra l'expérience plus confortable.